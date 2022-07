Zdroj: pixabay.com ZMOS: Problém s kapacitami v materských školách je iba vo vybraných regiónoch Ministerstvo školstva uviedlo, že nedostatok kapacít v materských školách môže byť najmä v Bratislavskom kraji. 12. júl 2022 Správy Zo Slovenska

12. júl 2022 Správy Zo Slovenska ZMOS: Problém s kapacitami v materských školách je iba vo vybraných regiónoch Ministerstvo školstva uviedlo, že nedostatok kapacít v materských školách môže byť najmä v Bratislavskom kraji.

Problém s kapacitami v materských školách sa týka iba vybraných regiónov a lokalít. Pre TASR to potvrdil ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.

Kde nie je problém?

V členských mestách Únie miest Slovenska (ÚMS), ako je napríklad Trenčín či Košice, problém s umiestňovaním detí do materských škôl nehlásia. V Nitre sa do MŠ dostanú všetky trojročné deti, ktoré dosiahli vek tri roky do augusta, tie neskôr narodené budú mať zrejme problém.

V Trenčíne výrazný problém neevidujú, väčšinou umiestnili do materských škôl aj deti, ktoré k 31. augustu nebudú mať tri roky. „Deti narodené v roku 2020 sa prijímali len výnimočne, podľa dostupných voľných kapacít materských škôl,“ vyplýva zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

Mesto Hlohovec taktiež postupne rozširuje kapacitu materských škôl. Na predprimárne vzdelávanie sú prijaté všetky deti, ktoré k 31. augustu dosiahli vek tri roky a zákonní zástupcovia prejavili záujem o umiestnenie detí do materskej školy. V meste prijali i deti mladšie a do škôlok bude možné prijať deti aj počas školského roka.

Vzhľadom na viaceré veľké investície do rozširovania kapacít škôl Košice neevidujú problémy s nedostatočnou kapacitou pre umiestnenie akýchkoľvek detí, či už slovenských alebo ukrajinských do materských, základných škôl alebo školských zariadení.

Deti z obcí v okolí Nitry

V Nitre nemajú problém s nedostatkom miest pre deti z mesta, ale s kapacitnými možnosťami pre deti z okolitých obcí, ktorých rodičia ich chcú umiestniť do materskej školy v meste.

Zo stanoviska vyplýva, že podmienky prijatia do materskej školy si určuje vedenie škôlky, niektoré podmienky sú tiež dané zákonom. „Pre každé dieťa z Nitry máme spádovú škôlku, čiže do našich škôlok ani mimomestské deti nemáme povinnosť vziať, keďže pre ne nie sme spádovou škôlkou, ktorú majú inde. Ak majú riaditeľky konkrétnych škôlok v Nitre voľné kapacity, príjmu aj deti z obcí,“ uvádza sa v stanovisku.

Nedostatok kapacít sa mestu podarilo pred dvoma rokmi čiastočne vyriešiť otvorením materskej školy Dobšinského, ktorá má kapacitu 144 detí.

V Banskej Bystrici vďaka voľným kapacitám, ktoré sa samospráva snaží rozširovať už dlhodobo tretí rok po sebe, prijala do svojich materských škôl všetky deti, ktoré splnili podmienku predškolského veku, mladšie ročníky, ale aj deti z okolitých obcí, kde škôlka nie je vybudovaná. Od septembra by malo pribudnúť v meste 658 škôlkarov.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Prvý rok zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania hodnotí rezort školstva pozitívne. Povinné predprimárne vzdelávanie malo plniť 93,7 percenta päťročných detí v populácii.

Podľa Kaliňáka aj nový školský rok iba v praxi ukáže, čo spôsobuje zavedenie povinnosti, „na ktorú štát nevytvoril dostatočný rámec zo štátneho rozpočtu a eurofondov.“

Ministerstvo školstva pre TASR uviedlo, že nedostatok kapacít v materských školách môže byť najmä v Bratislavskom kraji (v jednotlivých mestských častiach), Prešovskom (najmä okresy Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník), Košickom (Košice II, Košice-okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves, Trebišov) a v časti Banskobystrického kraja (okresy Rimavská Sobota, Revúca), najmä v okresoch s vysokou koncentráciou obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít.

