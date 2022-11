Zdroj: Instagram.com/zuzanahanzelova Kovačič Hanzelová prežila v taxíku chvíle STRACHU: "Bojíte sa ma?," pýtal sa PODIVNÝ šofér Novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová opísala nepríjemný zážitok z cesty domov z koncertu. Spolu s kolegyňou z brandže oľutovali, že nasadli práve do taxíka jednej spoločnosti. 28. november 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Kovačič Hanzelová prežila v taxíku chvíle STRACHU: "Bojíte sa ma?," pýtal sa PODIVNÝ šofér Novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová opísala nepríjemný zážitok z cesty domov z koncertu. Spolu s kolegyňou z brandže oľutovali, že nasadli práve do taxíka jednej spoločnosti.

Známa novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová sa popri svojej práci pravidelne vyjadruje k aktuálnym spoločenským témam aj na svojich súkromných profiloch na sociálnych sieťach.

Najnovšie zverejnila nepríjemnú skúsenosť, ktorú prežila spolu so svojou kamarátkou a kolegyňou z brandže Laurou Kellövou z portálu Aktuality.sk.

Nie som triezvy…

Kamarátky boli na koncerte kapely Billy Barman, po after párty sa rozhodli domov odviezť taxíkom. Práve prístup vodiča obe novinárky zaskočil a dokonca vydesil. Odvoz si objednali cez známu aplikáciu.

„Pán bol čudný od začiatku – hneď na začiatku nám povedal, že ani on nie je triezvy. Reagovala som, že počkať, počkať. Otočil to na srandu. Šli sme ďalej, ja som vystupovala prvá, a povedala som Laure obligátnu vetu – keď prídeš domov, napíš mi. Pán sa spýtal, či sa ho bojíme. A ja, že takto ženy fungujú a takto to je vždy,“ opisuje na svojom instagramovom profile Kovačič Hanzelová.

Chvíle strachu

Nevhodné správanie vodiča malo vygradovať vtedy, keď s ním zostala Laura Kellövá v aute sama. Vodič podľa postu Hanzelovej naschvál neodbočil ku Kellövej domu, šiel inou trasou a opakovane sa jej pýtal, či sa bojí.

„Laura mu povedala, že nie, a nech ju láskavo okamžite odvezie domov. Bľabotal, že nás obe pozná, a znova sa jej pýtal, či sa ho bojí. Laura mi písala “Dávno som sa tak nebála,” a odvetila mu, že má v kabelke slzný plyn a nech ju okamžite vysadí,“ pokračuje Hanzelová.

Jazda sa nakoniec obišla bez ujmy, vodič pod hrozbami slzného spreja klientku odviezol na miesto a ona vystúpila. Spomienka na chvíle strachu a neistoty ale zostala.

„Ženy by si mali odinštalovať aplikáciu Bolt. Nie je bezpečná pre ženy a ani za tri roky sa to nezlepšilo. Ženy mi opakovane aj dnes píšu, že sa stále obťažovania opakujú. A hoci verím, že väčšina vodičov je slušná, práve vedenie zatiaľ nedokázalo zlepšiť bezpečnosť klientiek,“ uviedla známa novinárka.

