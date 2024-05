15. máj 2024 Regióny Známy zamestnávateľ na východe priznáva PROBLÉMY: O prácu majú strach STOVKY ľudí! Bukóza holding aktuálne zamestnáva viac ako 700 ľudí. Ak by podnik skončil a oni by prišli o prácu, bol by to citeľný úder pre vranovský región.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Drevospracujúci podnik na východe Slovenska má problémy. Podľa portálu noviny.sk tvrdí, že sa začali po tom, ako im štát za minulej vlády obmedzil dodávky dreva.

O prácu majú strach stovky ľudí.

Významným zamestnávateľom vo vranovskom okrese je pritom práve Bukóza.

„Informácie od nadriadených majú zamestnanci zväčša cez SMS-ky alebo emaily. Podnik priznáva problémy. Do práce chodia len niektorí zamestnanci. Aj tí nevedia, čo bude,“ píše ďalej server noviny.sk.

Ľudia sa boja problémov

Podnik bol tak vlani nútený znížiť svoju výrobu na 50 percent.

Finančne to držali do marca, kedy mali začať meškať aj výplaty. Ľudia sa boja existenčných problémov. Za súčasnú situáciu viní podnik minulé kroky štátu.

„Za uvedenú situáciu je plne zodpovedná predchádzajúca vláda na základe vypovedania dlhodobej zmluvy ministrom Mičovským, ktorý fabrike skrátil ročný objem dodávok dreva cca o 50%, a drevárska fabrika bez dreva nevie existovať,“ uviedla podľa webu noviny.sk vo svojom stanovisku Bukóza holding.

Citeľný úder

Bukóza holding teraz zamestnáva vyše 700 ľudí.

Ak by podnik skončil a oni by prišli o prácu, bol by to citeľný úder pre vranovský región.

„Výroba od decembra fungovala iba tri týždne. Bez pomoci štátu či nového investora sa podnik nepohne. Vedenie spoločnosti intenzívne hľadá riešenia, ktoré by umožnili rozbeh výroby,“ uviedla vo svojom stanovisku Bukóza holding.

archívne foto

