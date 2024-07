20. júl 2024 Magazín Lifestyle Prekáža vám mľaskanie a iné bežné zvuky? Možno patríte k MIZOFONIKOM Trpíte pri bežných zvukoch? Nie ste v tom sami. Pravdepodobne aj vás trápi mizofónia.

Neviete zniesť partnerovo hlasné dýchanie alebo sa vyhýbate reštauráciám pretože vám prekáža zvuk pri prežúvaní tamojšieho jedla? Je pravdepodobné, že patríte k mizofonikom.

Extrémna citlivosť

„Mizofónia je zmyslový stav, ktorý spôsobuje extrémnu citlivosť na špecifické zvuky alebo podnety – inak známe ako spúšťače. Pri počúvaní spúšťacích zvukov môže osoba s týmto stavom zažiť intenzívne emocionálne, fyziologické a behaviorálne reakcie,“ informuje o tom Health. Neurologickú chorobu s týmto názvom vieme preložiť doslovne ako nenávisť k zvuku.

Mizofonika dokáže vytočiť do vývrtky alebo do šialenstva kvapkajúci kohútik, tikot hodín, cvakanie perom, šušťanie papiera či napríklad bubnovanie prstov po stole. Tieto zvuky v nich môžu vyvolať okrem vyššie spomenutých reakcií aj úzkosť, paniku, strach či odpor.

Nie sú blázni

„Sú niektorí ľudia, ktorí to zažívajú do takých extrémov, že ich to ovplyvňuje každý deň. Odchádzajú zo zamestnania, majú problémy vo vzťahoch. Alebo tým trpia, a preto sú veľa času len utrápení alebo naozaj úzkostliví zo zvukov,“ opisuje doktorka Jane Gregory pre The Guardian. Tento fenomén bol podľa odborníčky ešte do roku 2010 veľkou neznámou, no posledné roky je čoraz viac diskutovanou témou pretože mizofonikov pribúda. „Väčšina dospelých s mizofóniou vyrastala bez poňatia o tom, prečo reagovali na zvuky tak, ako reagovali. Mnohí dospelí si vtedy namýšľali, že boli blázni,“ dodala doktorka.

Zdroj: Dnes24.sk