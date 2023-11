Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Zoroslav Kollár: Budaj OBRAL štát o peniaze. V jeho ministerskej kancelárii našli SAMOPAL! Kedysi to bol jeho idol, dnes je to len lenivý eštebák, po ktorom ostalo viac škody ako úžitku. Kontroverzný právnik Zoroslav Kollár vytiahol na exministra Jána Budaja zaujímavé informácie. 1. november 2023 ELA Zo Slovenska

1. november 2023 ELA Zo Slovenska Zoroslav Kollár: Budaj OBRAL štát o peniaze. V jeho ministerskej kancelárii našli SAMOPAL! Kedysi to bol jeho idol, dnes je to len lenivý eštebák, po ktorom ostalo viac škody ako úžitku. Kontroverzný právnik Zoroslav Kollár vytiahol na exministra Jána Budaja zaujímavé informácie.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zoroslav Kollár je už nejaký ten mesiac známy sériou videí, ktoré zverejňuje na svojom YouTube kanáli. Prostredníctvom nich odkrýva zaujímavé informácie. Väčšinu z nich pred voľbami venoval najmä expredsedovi parlamentu a šéfovi teraz už bývalej vládnej strany Smer rodina Borisovi Kollárovi.

Lenivý eštebák

Vo svojom najnovšom videu sa vyjadruje k exministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi a jeho pokladníkovi Braňovi Kaliskému. Šokuje aj pozadím, čo sa dialo v rezorte počas vlády Budaja. Kedysi ho vraj považoval za idol, dnes ho označuje za eštébáka. A to poriadne lenivého.

„Minister Budaj vraj nebol veľmi pracovitý a do práce chodil zriedka. Keď po ňom nastúpil minister úradníckej vlády a vošiel do jeho kancelárie, vraj mal pocit, akoby sa tam za ostatné tri roky minister ani neukázal. Našiel veľa nedokončených a zanedbaných vecí a našiel tam aj niečo, čo tam ani nemalo byť. Správa hovorí, že dňa 11.8.2023 sa v kuchynke v kancelárii ministra ŽP počas rannej porady našiel samopal. V ten deň to bolo nahlásené na políciu SR a účastníci porady boli vypovedať. Samopal pravdepodobne zanechal predchádzajúci minister. Nie je známe ako polícia uzavrela spis,“ hovorí Kollár.

Po ňom potopa?

Uviedol tiež, že za jeho úradovania mal rezort neuhradiť včas faktúry, čo mala využiť ďalšia osoba (spomínaný Budajov pokladník) a ponúkol poškodeným svojské riešenie. Štát mal preto prísť o značné sumy. Či sú Kollárove informácie pravdivé sa nedá v tejto chvíli povedať. Ján Budaj sa zatiaľ nevyjadril.

Stihol však už reagovať jeho nástupca, súčasný minister Tomáš Taraba. A čiastočne dáva Kollárovi za pravdu.

”Zoroslav Kollár natočil video, že môj predchodca Ján Budaj bol lenivý a nič nerobil. Podľa mojich informácií po Budajovi zostalo približne 1900 nepodpísaných vecí. Sme vo fáze analyzovania všetkých prebratých diel a služieb, za ktoré boli vystavené faktúry a Budaj ich síce prebral, ale neuhradil, čím vznikli štátu z úrokov z omeškania škody veľkého rozsahu,” napísal v statuse Taraba.

Podrobnosti o Budajovom “hospodárení” počas jeho vlády na rezorte nájdete vo videu:

Zdroj: YouTube.com

Zoroslav Kollár natočil video, že môj predchodca Ján Budaj bol lenivý a nič nerobil. Podľa mojích informácii po... Posted by Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS on Wednesday, November 1, 2023

Zdroj: Dnes24.sk