Zoroslav Kollár zverejnil 5. VIDEO o Borisovi Kollárovi: Toto sú ZVRHLOSTI s neplnoletou! Podnikateľ a právnik Zoroslav Kollár pokračuje aj po parlamentných voľbách so zverejňovaním informácií o ešte súčasnom predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi.

Na svete je video číslo päť! Jeho autorom je opäť podnikateľ Zoroslav Kollár, ktorý už nejaký ten čas vedie otvorenú nepriateľskú vojnu so šéfom Sme rodina a dosluhujúcim predsedom parlamentu Borisom Kollárom.

Krytie z GP?

Na jeho osobu sa najmä pred voľbami zosypala lavína škandálov z jeho súkromného života ohľadom jeho expartneriek. Či aj to ovplyvnilo totálny politický pád Kollárovej Sme rodina a jej povolebný výsledok, ktorým sa hnutie už nedostalo do parlamentu, je zrejme jasné.

V najnovšom videu podnikateľ Kollár prináša závažné obvinenia a údajné dôkazy o tom, že Boris Kollár mal mať sex s neplnoletou resp. písal jej nemravné správy. Prečo nebol stíhaný? Aj na to je vraj odpoveď. Podľa Zoroslava Kollára mu to mal zariadiť za veľkú finančnú odmenu jeden vysokopostavený prokurátor.

Video obsahuje údajné textové správy Borisa Kollára, ktoré si vymieňal so ženami. Pri multioteckovi to nie je nič nezvyčajné, avšak niektoré ešte nemali mať ani 18 rokov.

Právnik Kollár upozorňuje, že ide pravdepodobne o trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa a prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

Sex s neplnoletou?

Jednou z nich má byť aj komunikácia medzi Kollárom a istou dievčinou, ktorá podľa správ nemala ešte 18 rokov. Podnikateľ Kollár opisuje, ako v sobotu 14. októbra predpoludním prišlo Kollárovo auto pred kostol do Dubnice nad Váhom so spusteným majákom. Nie, šéf Sme rodina sa nešiel modliť na omšu.

„Pravda je taká, že toto štátne vozidlo so štátnymi zamestnancami za štátne peniaze prišlo do Dubnice nad Váhom vyzdvihnúť jednu 17-ročnú dievčinu. Tú mala posádka auta odviezť do Bratislavy a potom naspäť. V aute si sedel ty, Boris. A chcel si túto dievčinu odviezť do Bratislavy, vo svojom dome, a v spálni, kde sa robia deti, ako si sám povedal, mať s touto dievčinou pohlavný styk a potom ju zasa poslať domov. Dobre to máš vymyslené ty beťár. Hovorí sa tomu ambulantný sex,“ hovorí Zoroslav Kollár vo videu, ktorého súčasťou sú zvrhlé správy medzi Borisom a mladou dievčinou.

Boris, si ako čierna vdova

Z. Kollár prirovnáva Borisa Kollára k pavúčiemu samčekovi čiernej vdovy – vie, že ide do nebezpečenstva, a že po akte párenia bude zničený, no napriek tomu ide do toho. Pri sexe so zadanou ženou riskuje maximálne „jednu po papuli od paroháča“.

„Ale mať sex so ženami mladšími, ako 18 a dokonca mladšími, ako 15 rokov, to je už vážnejší problém,“ konštatuje Zoroslav Kollár. Vo videu ukazuje aj kópiu trestného oznámenia. Jeden z dvoch prípadov už obletel sociálne siete. Pán Janíček z kauzy baru Fatima hovorí, že Boris Kollár zvádzal aj jeho neplnoletú dcéru. Zoroslav Kollár tvrdí, že na videu sa objavil aj druhý prípad, avšak polícia hrá mŕtveho chrobáka.

Podnikateľ v závere videa spomína, že ani týmto videom to nekončí. A chystá sa aj na ďalšie osoby. Napríklad Štefana Hollého, bývalého podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie.

