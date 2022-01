Zdroj: TASR/Kristína Mayerová Zranili ste sa na klzkom chodníku či na svahu? Odborníčka RADÍ, ako postupovať Počas zimných mesiacov hrozí zvýšené riziko poranenia. Ako však postupovať, ak už k nešťastnej udalosti došlo? 6. január 2022 Rôzne

Zdroj: TASR/Kristína Mayerová

Vhodná obuv, pokrývka hlavy a hrubá vetrovka môžu zabrániť úrazu pri pošmyknutí sa na zľadovatenom chodníku. „Vždy sa snažte padať na zadok alebo na chrbát. Hlavu si chráňte,“ radí vedúca referátu vzdelávania Záchrannej zdravotnej služby Bratislava Lucia Mesárošová.

Pripomína, že výsledkom pošmyknutia sa na zľadovatenom chodníku často bývajú zlomeniny, podvrtnuté členky, ale aj úrazy hlavy. U starších či chronicky chorých ľudí môže mať pád až fatálne následky.

V prípade podvrtnutého členku je dôležité znehybniť ho. „Dôvodom je zabrániť akémukoľvek namáhaniu členku, aby sa predišlo opuchu či zhoršeniu zranenia,“ vysvetlila s tým, že ho možno obviazať šatkou alebo kusom látky. Ak noha opúcha alebo bolesť nedovoľuje zranenému postaviť sa, treba vyhľadať lekára.

Toto NIKDY nerobte!

Rovnako by sa nemalo s končatinou hýbať, ak je zlomená. V prípade, že treba postihnutého prenášať, je nutné ju zafixovať. Napríklad zlomenú nohu možno priviazať o tú zdravú, prípadne o lyžiarsku palicu.

„K otvorenej zlomenine pristupujeme ako k rane, prekryjeme ju sterilným štvorcom z lekárničky tak, aby sme prekryli kosť. Nikdy nenaprávajte poranené končatiny, nevyzúvajte lyžiarky, pretože aj tie dokážu fixovať zlomeniny,“ priblížila.

Pády môžu spôsobovať aj úrazy hlavy. „Nejde o nič vážne, pokiaľ sa neobjavia príznaky otrasu mozgu – zvracanie, dvojité videnie, ospalosť,“ ozrejmila Mesárošová s tým, že v takom prípade je potrebné neodkladné vyšetrenie odborníkom.

Ak rana krváca, najdôležitejšie je zastaviť krvácanie, a to priamym tlakom na ranu a následne aplikovaním tlakového obväzu, ktorý krvácanie zastaví. „Pokiaľ by obväz krvou presiakol, neodstraňujeme ho, ale obviažeme ďalšiu vrstvu,“ podotkla Mesárošová. Dôležité je tiež sledovať vitálne funkcie človeka a dať ho do správnej polohy. „Do sedu alebo ľahu, keďže predpokladáme stratu krvi,“ skonštatovala.

Rada nad zlato

Krvácanie z nosa možno zastaviť stlačením mäkkej časti nosových krídiel.

„Držíme ich približne desať minút, následne tlak uvoľníme. Dýchame ústami a keď je to potrebné, stlačenie zopakujeme,“ spresnila Mesárošová s tým, že krv, ktorá má tendenciu zatekať do hrdla, je potrebné vypľúvať. Odporúča hlavu nezakláňať, ale, naopak, sedieť v predklone. Ak je krvácanie silné a nemožno ho zastaviť ani po 15 minútach, je lepšie zavolať na tiesňovú linku a poradiť sa.

