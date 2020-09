15. september 2020 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia Zronený tréner skoncoval so životom kvôli koronavírusu: Jeho manželka čaká trojičky!

Prišli o prácu pre COVID-19. To dohnalo Matta Conwella z Austrálie k tomu, že si siahol na život. Pritom jeho manželka Ashleigh onedlho porodí trojčatá!

Aktuálna situácia zapríčinená pandémiou koronavírusu má dopad na ľudí po celom svete. Už prvá vlna spravila z mnohých nezamestnaných a nie všetci to prijali s pokorou.

Psychické problémy

Tak tie mal spomínaný Austrálčan, inak kriketový tréner, ktorý mal 32 rokov. S 29-ročnou manželkou očakávali prírastok a to hneď trojnásobný, lenže zaúradovala pandémia a prišli o prácu. Žiaľ, finančné problémy spojené s narušenou psychikou ho dohnali k strašnému skutku. Priniesol to aj portál www.dailymail.co.uk.

Podľa austrálskych médii mal skočiť pod auto.

Bol láskavý a starostlivý

Bolo jasné, že sa pred pôrodom museli uskromniť, aby sa o tri deti dobre postarali. Podľa pozostalých bol Matt veľmi láskavý, starostlivý a rodinne založený. Sen tehotnej Ashleigh sa však po samovražde jej partnera rozplynul. „Tento rok bol pre všetkých náročný, dokonca aj pre tých najsilnejších ľudí, o ktorých sme si mysleli, že zvládnu všetko,“ povedala sestra Ashleigh Conwellovej, Emily.

„Bolo to podľa mňa unáhlené rozhodnutie, proste chvíľkové zatemnenie mysle,“ dodala Emily.

Krutá rana

Tehotná žena, ktorá čaká trojičky a príde o manžela, je vo finančnej tiesni, to bude mať teraz ešte ťažšie. Podľa známych však chce zostať silná a byť oporou pre jej troch potomkov. Žiaľ, práve po smrti Matta má ešte väčšie problémy s peniazmi. Len rizikové tehotenstvo ju stojí značnú časť financií a to sa ešte ani deti nenarodili. „Ona nie je taká, že bude žiadať, či prosiť o peniaze, pretože tie jej nikdy manžela nenahradia. Je však pravda, že by sa jej zišli,“ tvrdí jej kamarátka

