ZÚFALÉ VIDEO Rusov: Vykopli nás na pole ako PSY. Nevieme, kde sme. Dámske vložky na RANY?

Internetom koluje video, na ktorom popisujú naverbovaní vojaci z Krasnodarského kraja skutočnú realitu ruskej mobilizácie. Tá podľa ich slov nemá byť vôbec taká, ako ju prezentujú prokremeľské médiá. Čo je vo videu?

Ruskí vojaci v ňom priznávajú, že sú bez velenia, základných životných potrieb, a zachádzajú ešte ďalej! Informuje o tom portál CNN Prima News, ktorý sa odvoláva na nezávislý spravodajský web SOTA.

„Netušíme, kde sme. Nemáme vedenie, lieky ani výstroj. Vykopli nás niekam na pole ako také psy. Nemáme žiadne informácie, žiadne vysielačky, žiadne velenie,“ počuť vo videu.

„Sme ako na tŕní, pretože nevieme, kde sú naši a kde sú Ukrajinci. Nevieme, čo na nás odniekiaľ priletí. Vôbec netušíme, kde sme. Máme nulové informácie,“ rozpráva branec bez príkras.

Okrem dezorientácie bojujú s chorobami: „Všetci sme chorí, ale nedostali sme žiadne lieky. Musíme si vystačiť s vlastnými zásobami. V noci je nula stupňov… Naše úrady tvrdia, že chorých posielajú do nemocnice. V skutočnosti sa o nich nikto nepostará, nechajú ich len ležať v zákopoch a chrchlať krv.“ Skupinka brancov ďalej vo videu opisuje, že dlhodobo trpia kašľom a dvaja z nich potrebujú hospitalizáciu.

„Máme skutočne ‚skvelé‘ ministerstvo obrany. Myslíte si, že je to normálne? Nič tu nie je normálne,“ prehlásil vojak vo videu. Napriek tomu, že spravodajský portál CNN Prima News pripomína, že informácie nie je možné v priebehu vojny nezávisle overiť, takéto video nie je jediné.

Známe je napríklad aj krátke video, v ktorom inštruktorka upozorňuje vojakov na to, že im zabezpečia len uniformu a výstroj, a ostatné si musia doniesť sami.

