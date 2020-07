26. júl 2020 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Zuzana Čaputová ukázala dcéry aj nového priateľa: TAKTO vyzerá jej dovolenka na Slovensku

Hlava štátu sa so svojimi najbližšími vybrala do našich veľhôr. Zverejnila dovolenkové fotky, na ktorých nás nechala nazrieť do jej súkromia.

Toto leto prežívajú Slováci dovolenkovú sezónu, akú by si pred niekoľkými mesiacmi nevedeli ani predstaviť. Za hranice sa nás pre pandémiu vydáva čoraz menej. To je ale zároveň aj príležitosť objavovať krásy vlastnej krajiny.

Oddýchnuť si v našej prírode sa rozhodla aj prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu zverejnila niekoľko záberov, na ktorých ju vidíme inak, než sme zvyknutí. Neformálne, v ležérnom športovom oblečení, s dcérami a priateľom.

„Pozdravujem z dovolenky v Tatrách. Toľko krás a zaujímavých miest máme doma. Stále je dôvod, prečo sa sem vracať, stále je čo objavovať. Skvelí ľudia a nádherná príroda. Vážme si ju, rešpektujme a chráňme,“ napísala prezidentka na Facebook a pridala otázku: „Aké krásy Slovenska plánujete cez leto navštíviť?“

Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Pod príspevkom pribudli tisíce lajkov a stovky komentárov, v ktorých sa Slováci pochválili, kde tento rok dovolenkujú oni.

