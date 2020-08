13. august 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Zvrat v živote slávnej športovkyne: Najprv medaily, potom filmy pre dospelých! FOTO

Osud dokáže byť vrtkavý. Vie o tom svoje bývalá úspešná holandská gymnastka Verona van de Leurová, ktorá po športovej kariére točila filmy pre dospelých.

Písal sa rok 2002 a Verona zbierala cenné kovy ako na bežiacom páse. V gymnastike sa vtedy nehovorilo o nikom inom, len o tom, ako talentovaná Holanďanka môže prerušiť nadvládu ruských pretekárok. Všetko však bolo inak.

Spackaná kariéra

Verona v roku 2002 ovládla v Holandsku anketu športovec roka, no potom to už išlo s ňou dolu kopcom. Podľa jej biografie (Simply Verona) za to môžu rodičia, ktorí videli za všetkým len peniaze a zisky. Taktiež nemohla strpieť desivé tréningové metódy svojho kouča. Všetko vyvrcholilo tým, keď pred olympiádou v Pekingu 2008, náhle ukončila kariéru. Domov sa však nevrátila, aj keď chcela. Jej rodičia vymenili zámky. „Zostala som na ulici aj s priateľom a stali sa z nás bezdomovci,“ hovorí dnes už 34-ročná Verona.

Skončila vo väzení

Na ulici strávila približne dva roky a siahla si na dno. Keďže sa jej peniaze rýchlo minuli, nemala čo jesť. „Keď nemáte peniaze na jedlo, urobíte čokoľvek, aby ste ich získali. V tej chvíli si ani neuvedomíte, že prekročíte vlastné hranice,“ vysvetľuje Holanďanka pre theguardian.com. Preto neváhala a okrem žobrania aj kradla. To najhoršie však prišlo po tom, keď vydierala pár, ktorý pristihla pri milostnom akte. Súd ju nakoniec uznal vinnou a vo väzení si odsedela 72 dní.

Nová príležitosť

Keď Verona vyšla spoza mreží, dostala ponuku na nakrúcanie šteklivých snímok cez web kameru. „Trvalo mi niekoľko týždňov, kým som na to prikývla. Dostala som za to balík peňazí a hlavne šancu urobiť niečo so svojim životom,“ prezradila van de Leurová, ktorá však nezostala len pri takomto „žánri“. Dala sa totiž na filmy pre dospelých. „Založila som spoločnosť, ale točila som len so svojim priateľom,“ obhajuje svoj počin niekdajšia slávna gymnastka.

