7. február 2024 ELA Krimi ZVRÁTENOSŤ v osade na Spiši: Matku obvinili zo sexuálneho násilia na 4-ročnom SYNOVI Na sociálnej sieti TikTok sa objavilo naozaj nechutné video detskej pornografie. Aktérmi sú matka, jej druh a ženin štvorročný syn.

Na videu, ktoré šokovalo aj policajtov, sú tri osoby. Zachytáva orálny sex matky a štvorročného Dávida. Nakrúcať ho mali v dome, v malej rómskej osade v Jaklovciach v okrese Gelnica.

V pondelok si po chlapcovu vlastnú mamu, 40-ročnú Janu, a jej druha prišli kriminalisti. Žena je podľa starostu obce vraj problémová a mimoriadne emocionálne nestabilná. S druhom, ktorý nie je otcom zneužitého Dávida, majú štyri staršie deti.

Iba sa s ním hrala

„Matka rodinu opustila a deti boli umiestnené do detského domova. Pri návrate naspäť do rodiny, požiadala najstaršiu dcéru o starostlivosť toho svojho malého dieťaťa,“ priblížil médiám Matúš Fedor, starosta obce Jaklovce.

„Spišskonovoveský policajný vyšetrovateľ obvinil dve osoby zo zločinu sexuálneho násilia v súbehu so zločinom výroby detskej pornografie, oba skutky spáchané formou spolupáchateľstva,“ informovala Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.

A ako vysvetľuje svoj sexuálny akt na malom synovi Jana? Po vypočutí sudkyňou sa neustále obhajovala. „Čo som s ním robila? Hrala som sa s ním. Ja ho mám rada ako matka, nie ako žena. Čo si to tu o mne myslíte?,“ bránila sa.

Skončili vo väzbe

Či sa obvinení takýmito videami aj finančne obohacovali, a koľko takých videí je, sa zatiaľ nevie. „Partner bol zamestnaný minulý rok, takmer 10 mesiacov v rámci obce, matka je poberateľkou invalidného dôchodku, takže úplne bez príjmu nie sú,“ povedal starosta Jakloviec Matúš Fedor.

Vyšetrovateľ navrhol pre dvojicu väzbu. Sudkyňa po vyše hodine Dávidovu mamu poslala do väzby. Pred kamerami poprela, že by na tom zarábala a aj, že by za tým boli sexuálne chúťky. Rovnako skončil vo väzbe aj jej druh, aby nepokračovali v trestnej činnosti. O Dávida sa teraz stará staršia sestra.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk