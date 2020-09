1. október 2020 ELA Zo Slovenska 10 najdôležitejších korona opatrení, ktoré musíme od októbra dodržiavať

Opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu, sa sprísnia. Od 1. októbra zároveň platí núdzový stav.

Na Slovensku bude od štvrtka 1. októbra opäť platiť núdzový stav zatiaľ na 45 dní. Premiér Igor Matovič povedal, že chceli, aby to bol motivačný čas.

„Aby sme si všetci spoločne uvedomili, že to máme v rukách, či ho budeme mať na celé obdobie alebo sa to pokúsime zvládnuť za to polovičné obdobie,“ priblížil.

Hovorí, že okolo 30. dňa budú Dušičky, teda ďalších desať dní bude priestor, aby sa ukázalo, ako sa situácia vyvíja a ako sa ľudia správali počas tohto sviatku.

Okrem toho ústredný krízový štáb rozhodol, že:

Rúška

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka. Výnimky sú zverejnené TU.

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia budú od októbra obmedzené: Na všetkých hromadných podujatiach bude môcť byť maximálne 50 ľudí. Opatrenie bude platiť pre športové a kultúrne podujatia i omše.

Ak na športovom podujatí bude športovcov a celý realizačný tím tvoriť skupinu 50 ľudí, tak budú musieť hrať bez divákov.

Ak v divadle bude 20 hercov, tak bude môcť byť 30 divákov, a taktiež podľa toho sa počty budú dopĺňať v kostoloch podľa farárov, miništrantov a veriacich.

Kultúra

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú povinné obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať, ide teda o šachovnicové sedenie, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade.

V týchto priestoroch sa zakazuje konzumácia jedál alebo nápojov. ÚVZ SR doplnilo, že pre kiná, teda pre filmové predstavenie, ktoré je hromadným podujatím, platí maximálny počet osôb v počte 50, sedenie má byť buď šachovnicové alebo v každom druhom rade.

Organizovanie hromadných podujatí sa okrem prevádzok verejného stravovania po novom zakazuje i v ubytovacích zariadeniach.

Šport

Hromadné podujatia bude možné organizovať do 50 osôb vrátane organizátorov. V prípade kultúrnych alebo športových podujatí platí, že ak počet osôb vystupujúcich v mene organizátora, napríklad účinkujúci, športovci, organizačný tím, presiahne počet 50, podujatie sa môže uskutočniť, no bez prítomnosti obecenstva.

V prípade sedenia na športových hromadných podujatiach je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade.

Obchody a prevádzky

Bude obmedzený aj počet osôb na prevádzku. Platiť bude desať štvorcových metrov na zákazníka. Opatrenia by mali kontrolovať zamestnanci obchodu či obchodného domu pri vstupe.

Po novom bude teda platiť, že počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na desať metrov štvorcových z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti.

Podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne dva metre.

Alternatívne táto podmienka neplatí ani pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup dva metre medzi stolmi v zariadení určenom pre zákazníkov. V prevádzkach je povinné v radoch zachovávať odstup minimálne dva metre, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Táto podmienka neplatí pre prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom.

Otváracie hodiny pre prevádzky verejného stravovania sa v súčasnej situácii stanovujú do 22.00 hod., s výnimkou donáškových služieb a výdaja pokrmov cez okienko. Konzumácia jedál alebo nápojov v prevádzkach verejného stravovania bude možná výlučne posediačky.

Školenia

V prípade sedenia na iných typoch hromadných podujatí, napríklad na školeniach, sa odporúča zabezpečiť sedenie, s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti, tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie v každom druhom rade.

Spoločenské podujatia a omše

Všetkým fyzickým aj právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať spoločenské podujatia, ako sú svadobné oslavy, oslavy iného charakteru, plesy, kary, stužkové slávnosti a podobne.

Oslavy po svadbe sú zakázané. Obrad môže prebehnúť v kostole či na úrade, avšak s maximálnym počtom 50 ľudí. Rovnaké pravidlá platia pre krsty či pohreby.

Ak bude môcť byť na omšiach obmedzený počet ľudí, ako to avizoval v stredu pred rokovaním vlády premiér Igor Matovič (OĽANO), slovenskí biskupi udelia všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Informoval o tom hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara. Zároveň KBS dá inštrukcie kňazom, aby sa v kostoloch prostredníctvom poverených osôb dodržali stanovené počty.

Výnimky

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného podujatia mať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného v krajinách EÚ na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín.

Takéto hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania.

Pokiaľ sú uvedené podmienky splnené, je na takomto hromadnom podujatí možné podávať a konzumovať jedlá a nápoje.

V ostatných prípadoch bude na hromadných podujatiach zakázané podávať aj konzumovať jedlá a nápoje.

Rozostupy

Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia bude organizátor povinný zabezpečiť dodržiavanie rozostupov dva metre medzi osobami.

To neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby sediace v hľadisku pri podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.

Zákaz organizovania hromadných podujatí sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov na zasadnutia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby.

Školstvo a DSS

Školáci a študenti druhého stupňa základných škôl a na stredných školách budú musieť aj naďalej nosiť rúška. Na prvom stupni budú odporúčané.

Vysoké školy by mali zabezpečiť dištančnú formu štúdia a odchod študentov z internátov.

Domovy sociálnych služieb a nemocnice by mali zakázať návštevy s výnimkou ľudí v paliatívnej starostlivosti a v kritickom stave.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR