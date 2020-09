29. september 2020 Správy Nosenie rúška po 1. októbri: Platia TIETO výnimky

Pri nosení rúška platí aj po 1. októbri viacero výnimiek. Mnohé z nich prekvapia.

Rúčka nie sú povinné napríklad pri športe, fotografovaní, v priestoroch wellnessu a umelých kúpalísk. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Maličkí majú výnimku

Nos a ústa nemusia mať prekryté deti do troch rokov, deti v interiéri materskej školy a jaslí, osoby so závažnými poruchami autistického spektra a žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu nie sú rúška povinné ani pre žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy.

Rúška nie sú povinné ani v exteriéroch, pokiaľ je dodržaný odstup od ostatných viac ako dva metre. V exteriéri ich nemusia nosiť ani osoby z jednej domácnosti, ak sú aspoň v dvojmetrovej vzdialenosti od ďalších ľudí.

Aj nevesta a ženích

Ďalšie výnimky sa vzťahujú na vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu. Rúško môže odložiť aj zamestnanec, ktorý je na pracovisku sám. Pri sobáši nemusí mať rúško nevesta a ženích.

Výnimka platí aj pre účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.

Od 1. októbra sú rúška alebo alternatívne prekrytie nosa a ústa povinné v exteriéri aj interiéri.

V Banskej Bystrici to zobrali s humorom.

