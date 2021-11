7 Galéria Zdroj: Reprofoto RTVS 26 miliónov je FUČ, očkovanosť MIZERNÁ: Čo na koniec lotérie hovorí „otec“ Matovič? FOTO Očkovacia lotéria Byť zdravý je výhra vyvolala hneď po štarte obrovské vášne. Sprevádzali ju trapasy aj kritika. Ministerstvo financií do projektu nalialo viac ako 20 miliónov eur. Stálo to za to? 1. november 2021 han Magazín

1. november 2021 han Magazín 26 miliónov je FUČ, očkovanosť MIZERNÁ: Čo na koniec lotérie hovorí „otec“ Matovič? FOTO Očkovacia lotéria Byť zdravý je výhra vyvolala hneď po štarte obrovské vášne. Sprevádzali ju trapasy aj kritika. Ministerstvo financií do projektu nalialo viac ako 20 miliónov eur. Stálo to za to?

Mala to byť nielen veľkolepá šou, ale aj nástroj na zvýšenie zočkovanosti na Slovensku. Tisíce eur pre vyžrebovaných, atraktívne výhry a sprostredkovateľský bonus boli ohlasované ako niečo, čo má pomôcť motivovať ľudí k vakcíne.

V sobotu (30. 10.) večer sa osudie so žrebmi roztočilo naposledy a milióny eur sú rozdané.

Krivku v klesajúcom tempe očkovania sa ani napriek vyplateným miliónom nepodarilo zlomiť. Pri spustení pritom krajina rozdala denne v priemere takmer 11-tisíc dávok vakcín, na konci lotérie približne tritisíc.

Reakcia Matoviča

Autor nápadu Igor Matovič však po spustení lotérie, ktorú sprevádzali trapasy, zmenil rétoriku. „Lotéria nikdy nebola ohlásená ako prostriedok na zvýšenie zaočkovanosti. Lotéria bola ohlásená ako prostriedok na odmenu zaočkovaných,“ skonštatoval ešte v auguste.

Lotéria po troch mesiacoch skončila, milióny eur sú rozdané, a záver? Slovensko je na úplnom chvoste Európy! Čo na to vláda a Igor Matovič, ktorý je takpovediac otcom lotérie?

Ako informuje RTVS, na obrazovkách ktorej súťaž prebiehala, očkovacia lotéria krivku v klesajúcom tempe očkovania nezlomila.

„Očkovacia lotéria sa končí. Trvala dvanásť týždňov a stála 26 miliónov eur. Kto čakal, že sa pre vidinu výhry začnú ľudia masívne očkovať, nedočkal sa. Za tri mesiace od spustenia lotérie na Slovensku stúplo percento zaočkovanosti o niečo málo cez päť percentuálnych bodov,“ píše RTVS na webe. Napriek nie príliš lichotivým číslam si strojca nápadu za ním aj po troch mesiacoch stojí.

„Kedykoľvek bez problémov by som bol za to, aby to pokračovalo ďalej,“ hovorí minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Vyhodené peniaze?

Minister hospodárstva Richard Sulík, ktorému lotéria od začiatku príliš „nevoňala“, cez týždeň povedal: „Bolo načase, že už to konečne skončí.“ Rovnako sa pre TV Markíza vyjadril infektológ Peter Sabaka. „Myslím, že veľký efekt nepriniesla. Asi by sa tie peniaze dali využiť lepšie,“ uviedol Sabaka.

„Myslím, že to bolo dôležité, že sme ju zrealizovali,“ uviedol premiér Eduard Heger. Na otázku redaktora TV Markíza, či to neboli vyhodené peniaze, povedal: „Nie.“

Presné čísla, koľko ľudí presvedčila, a vyhodnotenie lotérie ako takej, oficiálne nateraz žiadny z rezortov nezverejnil.

Šok na úvod

V sobotu, teda v posledný októbrový deň, sa moderátori šou Vera Wisterová a Marcel Forgáč prihovorili divákom naposledy. Prekvapenie sa na Jednotke konalo hneď v úvode, keď do štúdia prišiel minister financií a „otec“ lotérie Igor Matovič. „Vítame hosťa, ktorého ste možno nečakali,“ ohlásil bývalého premiéra Marcel Forgáč a okamžite ho „sfúkol“: „Musíme v televízii dodržiavať opatrenia, tak vás poprosím, odstúpte.“

Na vtip v podobe dvojzmyslu Matovič zareagoval s úsmevom: „Ten bol dobrý…“

Vtipkovanie politika pokračovalo aj pri žrebovaní, keď zahlásil, že šťastný výherca je z Trnavy. „Je to Igor!“ zahlásil Matovič. Bývalý premiér a líder OĽANO sa na záver poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na štátnej lotérii. Myslel tým hlavne tých Slovákov, ktorí sa dali zaočkovať.

„Máme čo robiť,“ poznamenal ešte k tomu, že v očkovaní sme pozadu a za nami sú len Rumuni a Bulhari.

Poslední výhercovia

Terézia z Novák nezodvihla telefón v časovom limite, čiže vyhrala „len“ 1 000 eur

Dana z obce Hodruša-Hámre zodvihla telefón, povedala správne heslo a vyhrala 301-tisíc eur

101-tisíc eur vyhrala Katarína z obce Príslop na východe Slovenska

predposledný vyžrebovaný Juraj z obce Bíňa nezdvihol telefón v časovom limite a prišiel o 100-tisíc eur, vyhral aspoň tisícku

ani posledný vyžrebovaný Ladislav z obce Čirč nezdvihol a nevyhral 200-tisíc, ale len tisíc eur

náhradníkom sa stal Rudolf z Hviezdoslavova, ktorý povedal správne heslo a vyhral 200-tisíc eur

