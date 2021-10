Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Odoláte? Toto znamenie bude sršať sexepílom Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 1. - 7. novembra? 31. október 2021 red . Magazín

31. október 2021 red . Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Odoláte? Toto znamenie bude sršať sexepílom Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 1. - 7. novembra?

BARAN

Čaká vás fantastický pracovný týždeň. Podarí sa vám presadzovať vaše podnety, vaše názory budú vypočuté a stretnú sa s pochopením. Ak už dlhšie premýšľate nad tým, žeby ste svojim nadriadeným predostreli svoje návrhy na zlepšenia alebo o nich sami rozhodujete, choďte do toho. Je to o to lepšie, že sa vďaka fungujúcim vzťahom a dobrému osobnému životu môžete sústrediť na prácu. Víkend si však vyhraďte pre partnera a buďte milí. Hlavne v sobotu, kedy hrozia škriepky.

BÝK

V práci sa vám darí. Všetko ide veľmi fajn. Je síce pravda, že hlavne v druhej polovici týždňa budete vďaka priaznivému pracovnému prostrediu premýšľať nad svojím finančným ohodnotením a budete ho chcieť zlepšiť, ale toto obdobie na to nie je veľmi vhodné. Počkajte chvíľu, kým sa o tom so svojím nadriadeným budete rozprávať. Venujte sa viac súkromnému životu. V láske sa vám darí a energia, ktorú vzťahu venujete v tomto období, sa vám vráti.

BLÍŽENCI

Máte obrovské množstvo entuziazmu a chuti do práce. Darí sa vám a o to viac vás to motivuje k stále lepším a lepším pracovným výkonom. Jediné, čo vás trápi, je niekto, kto vám neustále kladie polená pod nohy a kalí vám vašu radosť. Nenechajte sa znechutiť, zvládnete to. Podobne to máte aj v osobnom živote. Nenechajte sa premôcť vlastným pocitom, že niečo nie je v poriadku. Zapracujte na vzťahu a uvidíte, že všetko je iba váš pocit, ktorý sa nezakladá na pravde.

RAK

V práci sa vám tento týždeň darí a ste sami so sebou spokojní. Dávajte si však pozor v stredu a v piatok. V tieto dva dni sa vám v pracovných záležitostiach oplatí byť opatrnejší ako zvyčajne a všetko, čo budete robiť, si radšej premyslite dvakrát. V láske je všetko v poriadku. Je síce pravda, že vás vo štvrtok čaká zopár nedorozumení a hádok, ale najneskôr počas víkendu sa všetko urovná a vďaka tomu budete pripravení na ďalší týždeň.

