Dnes o 15:30 ELA Zo Slovenska 3 fázy uvoľňovania: Do obchodov IBA očkovaní a prekonaní. Neočkovaní majú viac SMOLY! Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) navrhne vláde predĺžiť tzv. lockdown do 16. decembra.

Po tomto termíne by sa mohli otvoriť všetky obchody, a to pre očkovaných a po prekonaní ochorenia COVID-19. Esenciálne obchody by naďalej fungovali pre všetkých.

Čo nás čaká okolo Vianoc?

Ďalšie uvoľnenie opatrení by malo prísť po 25. decembri, týkať by sa malo cestovného ruchu. Zatvoriť sa však opäť majú obchody okrem esenciálnych.

Ministerstvo zdravotníctva taktiež navrhuje postupné uvoľňovanie opatrení v troch fázach.

Minister podľa návrhu odborníkov tiež odporučí v termíne od 16. decembra zvýšiť intenzitu kontrol práce z domu, ale aj zavedenie režimu OTP na diaľkových autobusových a vlakových linkách.

V termíne od 17. do 24. decembra navrhne, aby v rámci základného režimu fungovali esenciálne obchody do 22.00 h, pričom na 25 štvorcových metrov by mala byť jedna osoba.

Režim OP

V režime OP navrhne minister v termíne od 17. do 24 decembra otvorené všetky obchody vrátane obchodov v nákupných centrách, pričom na 15 štvorcových metrov by mohla byť jedna osoba. U kaderníka, holiča či na pedikúre by mala byť jedna osoba na 25 štvorcových metrov.

Od 25. decembra do 9. januára by mali byť hotely v režime OP zaplnené na 75 percent kapacity s povinnosťou mať PCR test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test, nie starší ako 48 hodín od doručenia výsledku z mobilného odberového miesta.

Reštaurácie hotelov budú môcť vydávať jedlo len cez okienko alebo na izbu. Spoločné priestory hotelov navrhuje ministerstvo zdravotníctva nechať zatvorené.

Bohoslužby a fitká

Na bohoslužbách by mohlo byť v režime OP maximálne 30 osôb alebo jedna osoba na 25 štvorcových metrov. Otvorené by mali byť aj lanovky a vleky, kabínkové lanovky by mali byť uzavreté.

Minister navrhuje v režime OP v termíne od 25. decembra do 9. januára ponechať otvorené aj fitnescentrá, a to s obmedzením buď šesť osôb, alebo jedna osoba na 25 štvorcových metrov.

Taktiež v termíne od 25. decembra do 9. januára by mali fungovať len esenciálne obchody, teda zatvoriť by sa mali opäť neesenciálne obchody, ale aj základné prevádzky starostlivosti o ľudské telo. Predajne obuvi a domácich potrieb by nemali patriť medzi esenciálne obchody.

Práca z domu a školy

Prácu z domu rezort zdravotníctva nenariaďuje, ale vysoko odporúča. Zamestnávateľov vyzýva, aby nechávali čo najviac ľudí doma. Lengvarský apeluje, aby ľudia boli čo najviac zodpovední a znižovali sociálne kontakty.

Školy by mali podľa jeho slov fungovať ako doposiaľ. Rozhodnutie o tom, či ich zavrieť, ostane na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík doplnil, že súčasné opatrenia priniesli len čiastočné zníženie mobility. K výraznému poklesu došlo podľa jeho slov v obchodoch, ale nie až na úroveň, aká bola začiatku roka.

Rovnako nedošlo k výraznejšiemu využívaniu práce z domu. Dochádza však k vyrovnaniu vo výskyte ochorenia. Najviac nakazených už nie je medzi deťmi a mládežou.

Pokračuje tiež rast v pozitivite vykonaných PCR testov, každý tretí test vychádza pozitívny. Poklesli výjazdy zdravotnej záchrannej služby, a to najmä v Prešovskom a v Žilinskom kraji. Omikron variant nového koronavírusu zatiaľ na Slovensku potvrdený nebol.