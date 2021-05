6 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann A je to tu! Prezidentka rozhoduje, či vyhlási referendum. Pellegrini má k nej PROSBU! Opozičný Hlas-SD odniesol hlave štátu stovky tisíc petičných hárkov za vypísanie referenda o predčasných voľbách. Pellegrini ju prosí o jedinú vec. 3. máj 2021 MI Politika

3. máj 2021 MI Politika A je to tu! Prezidentka rozhoduje, či vyhlási referendum. Pellegrini má k nej PROSBU! Opozičný Hlas-SD odniesol hlave štátu stovky tisíc petičných hárkov za vypísanie referenda o predčasných voľbách. Pellegrini ju prosí o jedinú vec.

Slovensko je o krok bližšie k vypísaniu referenda o predčasných voľbách, ktoré by mohlo ukončiť vládu súčasnej koalície pod taktovkou OĽaNO. Potrebné petičné podpisy priniesol do prezidentského paláca Peter Pellegrini.

Organizátori referenda takmer dvojnásobne prekonali zákonom stanovený minimálny počet 350-tisíc podpisov. Vysvetľujú si to tak, že ľudia sú motivovaní ísť k predčasným voľbám viac ako kedykoľvek pred tým.

Úprimné referendum

Peter Pellegrini si urobil tlačovku priamo pred Prezidentským palácom. Napriek tomu opäť opakoval, že referendum nie je o žiadnej politickej strane a nechce si týmto spôsobom robiť stranícku kampaň.

„Priniesli sme viac ako 302-tisíc podpisov, ktoré sme ako Hlas-SD vyzbierali za 11 týždňov. Spolu s hlasmi od ďalších strán má petícia takmer 600-tisíc podpisov,“ uviedol P. Pellegrini.

Zbieranie podpisov bolo jedinečné, pretože prvýkrát v histórii Slovenska sa uskutočnilo výhradne na diaľku. Organizátori nemohli podpisy zbierať v uliciach, ale ľudia museli petičné hárky sami podpisovať doma a posielať poštou.

Podľa lídra Hlasu je to dôkaz, že ide o jednu z najúprimnejších petícií na Slovensku. Je presvedčený o tom, že ľudia sú mimoriadne odhodlaní ukončiť Hegerovu vládu, kde v pozadí hrá prvé husle stále Igor Matovič.

Preto si P. Pellegrini nemyslí, že celá referendová akcia môže skončiť neúspechom. „Takúto nenávidenú vládu sme tu ešte nemali. Také veľké čísla nedôvery tu ešte neboli,“ dodal opozičný líder.

Tlak na prezidentku

Teraz je na ťahu hlava štátu, ktorej tím musí skontrolovať petičné hárky. Ak je všetko v poriadku, prezidentka musí vyhlásiť referendum do 30 dní od odovzdania podpisov. Opozícia už na ňu vyvíja tlak, že by jej to nemalo trvať viac ako pár dní, keďže počet odovzdaných hlasov je skutočne masívny.

Lenže z prezidentského paláca už zaznelo, že Zuzana Čaputová sa môže obrátiť na Ústavný súd SR s otázkou, či je takéto referendum v súlade s ústavou. V opozícii s tým počítajú a snažili sa na to pripraviť vopred.

„Rozprávali sme sa s bývalými ústavnými sudcami a kapacitami na ústavné právo a konzultovali sme s nimi aj znenie otázky,“ uviedol P. Pellegrini. Je presvedčený, že všetko je v poriadku a ľudia majú právo na referendum.

Opozičný líder požiadal prezidentku o jedinú vec – aby teraz konala bez zbytočného naťahovania času. „Prezidentka nemusí stráviť týždne kontrolou podpisov. Mala by konať a ak sa chce obrátiť na ústavný súd, mala by tak urobiť čo najskôr.“ Sudcovia v Košiciach potom budú mať 60 dní na finálny verdikt.

Zdroj: Dnes24.sk