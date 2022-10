Zdroj: pixabay.com , TikTok/s.amanthaj ABSURDNÁ výzva na TikToku: Tínedžerov nabáda kradnúť autá, niekoľkí už kvôli nej ZOMRELI S TikTokom sa spája ďalší škandál. Najnovší trend je nielen proti zdravému rozumu, ale aj za hranicami zákona. 27. október 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Sociálna sieť TikTok pre mladú generáciu nemá konkurencie. Platforma je populárna nielen medzi dospievajúcimi, ale aj medzi menšími deťmi. To však prináša aj etické problémy.

Ukradnite auto

TikTok už má na konte viacero škandálov. Obľúbené sú na nej totiž výzvy, ktoré sú častokrát zdravie a život ohrozujúce. Tá najnovšia je pre zmenu trestným činom.

Takzvaná Kia challenge užívateľov nabáda, aby ukradli autá značiek Kia alebo Hyundai. Ako vysvetľuje Newsweek, niektoré modely týchto značiek sa údajne dajú naštartovať pomocou USB kábla.

Či je to technicky možné už portál neuvádza, no zdá sa, že neúspešných pokusov o splnenie výzvy je dosť. Na TikToku sa totiž objavujú aj videá obetí, ktorým zrejme niekto takto skúšal auto ukradnúť. To sa však nepodarilo a auto zostalo otvorené s rozobratým priestorom pod palubnou doskou.

Štyria mŕtvi tínedžeri

Pred pár dňami (24. 10.) došlo v americkom Buffale k tragickej nehode. V aute, ktoré havarovalo, sa viezlo šesť tínedžerov. Štyria z nich zahynuli. Následne prišlo zistenie, že šlo o auto značky Kia a bolo kradnuté. Podľa portálu Insider už začali tamojší vyšetrovatelia pracovať s verziou, že nehoda súvisela so spomínanou výzvou na TikToku.

Policajné oddelenie v Los Angeles potvrdilo, že krádeže vozidiel Kia a Hyundai sa medzi rokmi 2021 a 2022 zvýšili o 7 %, čo muži zákona pripisujú práve tiktokovej výzve.

Najnebezpečnejšie výzvy

Medzi ďalšie nebezpečné výzvy, ktoré sa na platforme v minulosti objavili, patrí napríklad blackout challenge, pri ktorej sa účastníci pokúšajú omdlieť zadržiavaním dychu.

S veľkou kritikou sa stretla tiež takzvaná milk crate challenge. Ľudia sa v rámci výzvy vyštverali na pomerne vysokú vežu postavenú z prepraviek na mlieko a mali z nej zoskočiť. Asi nemusíme hovoriť, že tento trend priniesol mnohým ľuďom nepekné zranenia.

Nemenej absurdnou bola benadryl challenge. Ako už naznačuje názov, účastníci výzvy mali užiť nadmerné množstvo benadrylu, teda lieku na alergiu. Na čo to bolo dobré, nevedno. Viacero ľudí však po absolvovaní výzvy skončilo v nemocnici.

