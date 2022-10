Zdroj: TASR/Martin Baumann Boris Kollár sa OBUL do Ukrajincov a zastal sa nadávajúceho policajta: Dal by som mu ODMENU! Slovensko obletelo video, v ktorom si policajt neudržal nervy na uzde a použil vulgárne nadávky voči mužovi, ktorý spravil priestupok. Muža zákona sa zastal dokonca samotný Boris Kollár. 26. október 2022 han Zo Slovenska

26. október 2022 han Zo Slovenska Boris Kollár sa OBUL do Ukrajincov a zastal sa nadávajúceho policajta: Dal by som mu ODMENU! Slovensko obletelo video, v ktorom si policajt neudržal nervy na uzde a použil vulgárne nadávky voči mužovi, ktorý spravil priestupok. Muža zákona sa zastal dokonca samotný Boris Kollár.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Video s policajtom

Policajtovi „rupli“ nervy po tom, čo udelil pokutu 200 eur vodičovi, ktorý nemal pri sebe vodičský preukaz a nemal uhradenú ani diaľničnú známku. Do toho sa „zamontoval“ aj vinníkov spolujazdec.

Na sociálnych sieťach sa objavilo video, v ktorom je zreteľné, že muž hovoriaci po rusky alebo ukrajinsky niečo neustále policajtovi hovorí. Ten však vysvetľuje, že nie je uhradená diaľničná známka. Po pár sekundách už vybuchol a mužovi povedal: „Čo ma ty tu poučuješ, do p..e!“

Reakcia polície

Záznam sa okamžite stal hitom internetu a vyjadrila sa k nemu aj polícia. „Opakované výzvy policajta aby spomínaný muž opustil jeho bezpečnostnú zónu, ignoroval. K policajtom sa správal arogantne a drzo a do bezpečnostnej zóny policajta vošiel aj počas toho, ako ten sedel v služobnom cestnom vozidle. Policajt voči arogantnému mužovi následne rázne vystúpil, pričom k použitiu donucovacích prostriedkov nedošlo, rovnako nedošlo k zraneniu žiadnych osôb,“ znie stanovisko polície.

„Bezprostredná reakcia policajta voči tomuto mužovi bude vyhodnotená v rámci disciplinárneho konania jeho priamym nadriadeným,“ uzavreli muži zákona.

Pridal sa aj Kollár

Video zarezonovalo aj u predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý k nemu zaujal na Facebooku takýto postoj: „Za mňa som rád, že sa uvedený príslušník policajného zboru nepokakal a nepustil ho bez pokuty. A či by som ho riešil? Áno, napomenutím, nech nepoužíva vulgárne slová, ale za služobný postup nemám výhrad, kľudne aj odmenu by som mu dal.“

Líder Sme rodina však pokračoval v ostrom statuse ďalej. „To, čo si tu dovoľujú niektorí “utečenci” na drahých autách a myslia si, že nám tu budú skákať po hlave, že nebudú nič rešpektovať, ako si to dovolia doma na Ukrajine, tak tieto maniere si priviezli aj k nám,“ pokračoval Kollár.

„Mýlia si našu pohostinnosť so svojou svojvôľou, sú veľakrát drzí a nerešpektujú ani policajný zbor,“ dodal.

Na záver si Boris Kollár ešte neodpustil jednu poznámku: „Nezaplatená známka bez vodičského oprávnenia a natlačí sa policajtovi do auta? Skúsil by to v Rakúsku alebo v Nemecku, by videl.“

