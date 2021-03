Zdroj: Vagus , TASR Absurdné! Bezdomovec dostal POKUTU za porušenie zákazu vychádzania Občianske združenie Vagus je pobúrené! Polícia uplynulý víkend pokutovala muža bez domova za to, že porušil zákaz vychádzania. 16. marec 2021 Zo Slovenska

16. marec 2021 Zo Slovenska Absurdné! Bezdomovec dostal POKUTU za porušenie zákazu vychádzania Občianske združenie Vagus je pobúrené! Polícia uplynulý víkend pokutovala muža bez domova za to, že porušil zákaz vychádzania.

Zdroj: Vagus , TASR

Zákaz vychádzania platí na Slovensku od 8. februára 2021. Ak ho porušíte, hrozí vám mastná pokuta. No len málokomu by napadlo, že toto opatrenie musia dodržiavať aj ľudia, ktorí žijú na ulici a nemajú sa kam uchýliť.

Porušil zákaz vychádzania

Občianske združenie Vagus, ktoré sa venuje ľuďom bez domova, zverejnilo na sociálnej sieti zarážajúci status, v ktorom píše o absurdnom prípade pokutovania muža bez domova.

Uplynulý víkend mal porušiť zákaz vychádzania, za čo mu polícia vypísala pokutu vo výške 100 eur.

„Ako človek bez domova tu (v Bratislave, pozn. red.) žije niekoľko rokov, no trvalý pobyt má v Slovenskej Ľupči. Porušil tak zákaz vychádzania mimo okres. Táto absurdná situácia sa stala v čase, kedy je povolené chodiť do prírody, do obchodu. Tento človek bol políciou zastavený na ulici náhodne, aby sa legitimoval. Políciu pred pokutou nezastavila ani informácia, že človek nemá domov. Pán mal na sebe respirátor a pri sebe potvrdenie o prekonaní COVID-19,“ píše Vagus.

Dôvod pokuty

Polícia ako dôvod pokuty na bloku uviedla nerešpektovanie zákazu vychádzania. Zvláštne pritom je, že zároveň na ňom uvádza, že muž porušil Zákon č. 355/2007 Z. z. § 56/1a, ktorý hovorí o „Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto a) sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadoch nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu,…“

Keďže muž mal pri sebe potvrdenie o prekonaní ochorenia, odôvodnenie nedáva zmysel. Očkovanie ľudí, ktorí prekonali ochorenie Covid-19, sa totiž odporúča až po troch mesiacoch od prekonania infekcie.

Polícia sa k tejto časti zatiaľ nevyjadrila.

Pokutu vysvetlila tak, že muž nevedel zdôvodniť niektorú z výnimiek aktuálne platného zákazu vychádzania. „Z tohto dôvodu bola mužovi uložená bloková pokuta vo výške 100 eur. Osoba s pokutou a jej výškou súhlasila, čo potvrdila podpisom na príslušnom tlačive,“ uviedol pre Dnes24.sk Michal Szeiff, hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave s tým, že postup hliadky PZ, ako aj uložená pokuta, budú predmetom kontroly.

Nemajú kam ísť

Situácia je o to absurdnejšia, že ľudia bez domova nemajú možnosť dodržiavať zákaz vychádzania. Vagus zdôrazňuje, že sociálne služby nie sú schopné pokryť potreby viac ako 23-tisíc ľudí na Slovensku, ktorí nemajú kde tráviť čas počas lockdownu. Upozorňuje tiež na fakt, že len v Bratislave žije mnoho ľudí bez domova, ktorí sem pricestovali z iných regiónov a nemajú možnosť vrátiť sa naspäť.

„Pokutovanie týchto ľudí spôsobí jediné – prehlbovanie ich krízy a navyšovanie dlhu, ktorý nie sú schopní splácať,“ upozorňuje Vagus.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová je názoru, že práve štát je povinný zaoberať sa situáciou ľudí bez domova a zabezpečiť im možnosti ako sa prispôsobiť opatreniam proti šíreniu ochorenia COVID-19.

„Trestanie za nedodržiavanie opatrení nie je v tomto prípade účinným a zmysluplným riešením, naopak, cestou je zabezpečenie prevencie, pomoci a podpory zo strany štátu,“ uviedla pre Dnes24.sk Michaela Pavelková, hovorkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv s tým, že na komplexnosť situácie ľudí bez domova upozornili ešte na jeseň minulého roka, kedy sa v danej veci listom obrátili na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Občianske združenie Vagus žiada kompetentných, aby okamžite vzniknutú situáciu riešili. „Žiadame o vypracovanie usmernenia, ktoré vylúči ľudí bez domova z ukladania pokút za nedodržiavanie zákazu vychádzania a odpustenie už udelených pokút. Rovnako žiadame o zaradenie cesty do alebo zo sociálnej služby medzi výnimky zo zákazu vychádzania. Považujeme za neprípustné, aby súčasný stav pretrvával a ľudia bez domova dostávali pokuty za to, že sú na ulici,“ uvádza Vagus.

Poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka parlamentného výboru pre sociálne veci Jana Žitňanská (Za ľudí) avizovala, že v tejto veci bude kontaktovať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), aby čo najrýchlejšie prijal výnimku pre ľudí bez domova.

Ilustračný obrázok

ĽUDIA BEZ DOMOVA DOSTÁVAJÚ POKUTY POČAS ZÁKAZU VYCHÁDZANIA V sobotu popoludní o 13:51 dostal pokutu 100€ človek, ktorý... Posted by Vagus on Monday, March 15, 2021

Zdroj: Dnes24.sk