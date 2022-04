Airbagy zachraňujú životy, občas zanechajú KRVAVÉ „tetovanie“: Ako k nemu neprísť?

Výrobcovia áut sa stále predháňajú v tom, kto z nich uvedie na trh zaujímavejší či úspornejší model. Novinky či vylepšenia často neobchádzajú ani bezpečnostné a asistenčné systémy. Autá sú vďaka nim bezpečnejšie, ale napriek tomu si za niektoré zranenia na cestách môžeme sami. Na jedno také nedávno upozornila vodička Andrea.

Španielka Andrea Juarezová zažila autonehodu na štvorcestnej križovatke, kde si zlomila ruky a odniesla neprehliadnuteľnú pomliaždeninu na predlaktí. Informuje o tom portál Motor1.

Andrea sa chcela podeliť s touto skúsenosťou verejne, fotku krvavého „tetovania“ uverejnila na Twitteri. Jej príspevok sa stal ihneď virálnym, pričom niektorí šoféri sa jej priznali k tomu, že zažili na vlastnej koži to isté, čo ona. Na jej nešťastnú udalosť reagovali niektorí majitelia značiek áut ako Mazda, Jeep, Honda, Dodge a napríklad aj Buick.

I literally had the same shit happen back in 2016 but with a Hyundai logo pic.twitter.com/sEchqVZj04