Čaputová gratulovala hokejistom: Slová plne hrdosti a vďaky! Čo VŠETKO im povedala?

Po triumfe Slovákov v zápase o tretie miesto nad Švédskom (4:0) na olympijskom hokejovom turnaji v Pekingu, vypukol v celej krajine ošiaľ. Neskôr eufóriu vystriedali gratulácie smerom ku našim hrdinom.

Kto im blahoželal?

Zuzana Čaputová, prezidentka SR: „Slovensko má bronz! Obrovská gratulácia našim hokejistom do Pekingu. Vďaka, že ste to nevzdali, že ste počas celého olympijského turnaja nestratili odhodlanie. Vaša húževnatosť a vytrvalosť priniesli radosť z hokeja takmer do každej slovenskej domácnosti. Svojou hrou nám všetkým pripomínate, že ak sa dokážeme zomknúť, môžeme byť úspešní. Zisk bronzovej medaily na zimných olympijských hrách je fantastickým športovým úspechom pre celé Slovensko. Sme na vás hrdí.“

Boris Kollár, predseda Národnej rady SR: „Chlapci, ďakujeme vám za úžasnú bronzovú medailu a skvelú reprezentáciu nášho Slovenska. Podaril sa vám obrovský historický úspech! Zaslúžili ste si ho svojimi bojovnými výkonmi, ktorými ste nám robili obrovskú radosť.“

Eduard Heger, predseda vlády SR: „Úžasné, vyhrali sme bronz. Ďakujeme chlapci, celé Slovensko sa raduje a oslavuje vďaka vám. Vybojovali ste pre nás bronzovú olympijskú medailu. Ste naši obrovskí hrdinovia. Gratulujem! Počas celej olympiády sme vám verili a fandili v každom zápase. Predvádzali ste skvelé výkony. Tešíme sa na vás doma na Slovensku!“

Petra Vlhová, slovenská lyžiarka a olympijská víťazka v slalome: „Gratulujem, chalani. Užite si to, lebo je to ten najlepší pocit, aký len môže byť.“

Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru: „Sú to nádherné emócie. Mám zimomriavky, slzy šťastia, neviem ako to ešte nazvať. Každopádne som našim hokejistom veľmi fandil a som nesmierne rád, že sa im podarilo získať bronz. Veril som, že aj po úvodných dvoch prehrách dokážu zdvihnúť hlavy, pretože na ich hru sa dobre pozeralo. Je mi ľúto, že neprešli v semifinále cez Fínsko, pretože určite neboli horší, ale tešíme sa aj z bronzového úspechu. Dosiahnuť úspech v kolektívnom športe je ťažšie ako v individuálnom. Ukázalo sa, že cesta, ktorou sa vydali Miro Šatan a Craig Ramsay, je správna.“

Erik Vlček, štvornásobný olympijský medailista v K4: „Chalani si bronz zaslúžili. Postúpiť z kvalifikácie na olympijský turnaj a získať na ňom medailu, to je fantastický výsledok. Fandil som im v každom zápase a povzbudzoval ich. Patrí im veľká gratulácia. Je skvelé, že pribudli ďalší slovenskí olympijskí medailisti.“

Juraj Tarr, dvojnásobný olympijský medailista v K4: „Bol som presvedčený, že chalani zvládnu zápas o 3. miesto a získajú bronz. Olympijská medaila je dielo celého kolektívu, tímové výkony priniesli svoje ovocie.“

Anastasia Kuzminová, bývalá slovenská biatlonistka a trojnásobná olympijská víťazka: „Máme bronz! A nemáme slov. Chalani, dokázali ste to. Veľká vďaka a obrovská gratulácia celému tímu.“

