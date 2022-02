Zdroj: Dnes24.sk Orange PRITVRDIL: Nesúhlasíte so zvyšovaním cien? Môžete odísť, ale bez svojho ČÍSLA! Zdražovanie je na Slovensku v kurze a už k tomu pristúpili aj operátori. Od 5. marca mení Orange zákazníkom staré paušály za nové, ale ich cena narastie o jedno až tri eurá mesačne. 18. február 2022 han Technológie

18. február 2022 han Technológie Orange PRITVRDIL: Nesúhlasíte so zvyšovaním cien? Môžete odísť, ale bez svojho ČÍSLA! Zdražovanie je na Slovensku v kurze a už k tomu pristúpili aj operátori. Od 5. marca mení Orange zákazníkom staré paušály za nové, ale ich cena narastie o jedno až tri eurá mesačne.

Na tom by nebolo nič tragické, veď odísť sa dá ku konkurencii stále. Na to sú však v Orange pripravení. „Pokiaľ s cenou nesúhlasíte, môžete odísť bez pokuty. Ale bez svojho telefónneho čísla. To vám operátor zruší,“ píše portál fony.dnes24.sk. Na túto tému ako prvý upozornil web zive.sk.

Podľa jeho zistení sa Orange snaží zákazníkom, ktorí nie sú spokojní s navýšením mesačného poplatku počas viazanosti, odchod čo najviac skomplikovať.

Čo sa zmení?

Oranžový operátor chystá od spomínaného dátumu novú generáciu paušálov. Podrobnosti nájdete v TOMTO ČLÁNKU. Zákazníci sa môžu tešiť, že dostanú vyšší objem dát a vyššiu prenosovú rýchlosť. Taktiež aj vyššiu rýchlosť po prečerpaní predplatených GB. Háčik to má vo zvýšení cien, ktoré pôjdu hore o jedno, dve alebo tri eurá mesačne.

Čo sa stane, keď s tým zákazník nebude súhlasiť? „Podľa zákona môže do jedného mesiaca od informovaní o zmene od zmluvy s operátorom odstúpiť, a to bez zmluvnej pokuty. To aj Orange svojim nespokojným zákazníkom umožňuje, no ak si chcú preniesť svoje číslo ku konkurencii, narazia na problém,“ uvádza portál fony.dnes24.sk.

Nebude to zadarmo

Iste ste sa zamysleli nad tým, že čo ak niekto používa jedno číslo niekoľko rokov. „Ak zákazníci odstupujú od zmluvy z dôvodu zvyšovania ceny za služby počas viazanosti, majú v Orangei na výber dve možnosti: Buď odídu bez zmluvnej pokuty, ale bez čísla, to im operátor zruší. Alebo si číslo ponechajú a zažiadajú o prenos, ale zároveň zaplatia zmluvnú pokutu,“ reaguje portál.

Zdá sa vám to nefér? Nie ste sami. Čo na to povedali konkurenční operátori? „Ak je nejaký dôvod na odchod od nás, môže zákazník odísť aj s číslom,“ vysvetlil hovorca Telekomu Michal Korec.

„V O2 sú naši rezidenční zákazníci neviazaní. Teda kedykoľvek ak sa rozhodne zákazník nevyužívať viac naše služby, nielen pri spomínaných zmenách, môže so svojim číslom odísť zo siete O2. V prípade ak má od O2 aj zariadenie, stačí len doplatiť ešte nesplatenú časť jeho ceny,“ uviedol Ján Kalafut, manažér oddelenia externej komunikácie O2.

Čo na to 4ka?

K tejto téme mal čo povedať aj hovorca 4ky, Pavel Ďurík: „Zákazníci 4ky dobre vedia, že ceny za volania a dáta sú vo 4ke vždy výhodné a hlavne bez viazanosti.“

