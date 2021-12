Zdroj: Instagram.com/zuzanahanzelova Aj Kovačič Hanzelová odchádza z Facebooku: Už nevládzem, chodia mi ŠIALENÉ správy! Ďalšia verejne známa osoba sa rozhodla skončiť na Facebooku. Ide o novinárku Zuzanu Kovačič Hanzelovú, ktorá to odôvodnila zlou psychikou. 18. december 2021 han Magazín

18. december 2021 han Magazín Aj Kovačič Hanzelová odchádza z Facebooku: Už nevládzem, chodia mi ŠIALENÉ správy! Ďalšia verejne známa osoba sa rozhodla skončiť na Facebooku. Ide o novinárku Zuzanu Kovačič Hanzelovú, ktorá to odôvodnila zlou psychikou.

Včera sme vás v tomto ČLÁNKU informovali o tom, že Facebooku dáva zbohom zabávač a moderátor Marcel Forgáč. Len pár hodín po ňom sa k nemu pridala aj novinárka Kovačič Hanzelová.

„Odinštalovávam Facebook, nebudem tu. Nehovorím, že už nikdy v živote, ale aktívne tu už nebudem. Ani čítať komentáre, statusy, správy. Nič,“ napísala do statusu na svojom facebookovom profile.

Ako spomínal aj Marcel Forgáč, táto sociálna sieť ho v posledných týždňoch doslova psychicky vyšťavila. „Toto miesto vysáva lásku. Desí ma to a ubíja, gniavi. Je to miesto, kde mi konkrétni ľudia s podobou a bydliskom želajú smrť, prípadne mojom deťom,“ uviedol moderátor.

Zásah do súkromia

Aj Zuzana Kovačič Hanzelová má podobný názor. „Ja nevládzem. Dostala som sa do bodu, že tento priestor robí zle môjmu psychickému zdraviu. Okydávajú ma tu poslanci, politici, niektorí vplyvní a niektorí absolútne bezvýznamní ľudia, a ja to už nedávam. Je mi posledný týždeň naozaj ťažko a odmietam sa už účastniť priestoru, kde si hocikto obtiera ústa o vedcov, lekárov, novinárov, hygienikov, prosto normálnych slušných ľudí,“ napísala do svojho zrejme na dlhú dobu posledného príspevku.

„Každý sa tu predbieha v tom, kto viac naloží, kto viac koho urazí. A už to nie je len doména anonymov s ruskými vlajkami. Prvú ligu tu hrajú aj verejne činné osoby,“ dodáva Kovačič Hanzelová.

Novinárka, ktorá sa v SME venuje politike, odkryla, aké správy dostávala. „Chodia mi šialené správy, od toho, že som chudera, zapredaná Sorosova "štetka“, až po naozaj nechutné opisy, kto ma má znásilniť. Celá politická debata sa tu zdecimovala len na plytké alebo agresívne komentáre. A odbornej diskusie je tu už ozaj málo," uviedla Kovačič Hanzelová.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Dnes24.sk