2. január 2020 MAK Správy Voľby 2020 Ak sa SNS nedostane do parlamentu, končím v politike, zamyslel sa Andrej Danko

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) dal rozhovor agentúre SITA, kde sa pochválil, posťažoval aj poľutoval.

Zdroj: TASR

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) sa rozhovoril pre agentúru SITA, kde si posťažoval na zdravotný stav, poľutoval sa, ale nezabudol sa aj pochváliť, čo všetko voličom dal.

Ak by sa SNS nedostala po februárových voľbách do parlamentu, vraj by už Andrej Danko nenašiel vnútornú silu ďalej sa angažovať v politike.

„Po tom všetkom, čo som urobil pre živnostníkov, dôchodcov, podnikateľov, by som už nenašiel vnútornú silu bojovať bez tretiny žalúdka, s nervami a vypätím za vojakov či učiteľov,“ posťažoval si predseda SNS.

Len tak bez boja sa ale vzdať nechce. „Som presvedčený, že SNS urobila toľko, aby tých 150-tisíc hlasov, ktoré sú potrebné na udržanie sa v parlamente, získala. Verím, že ľudia v spoločnosti nebudú hodnotiť, kto im čo ponúka, ale kto im čo dal,“ konštatoval predseda parlamentu.

Národniari pod vedením Danka momentálne bojujú o 5 percentnú hranicu na prahu zvoliteľnosti. Podľa posledného prieskumu im agentúra Focus namerala 5,4 percenta. Vo voľbách v roku 2016 získala 8,64 percenta.