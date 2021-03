Zdroj: Pixabay.com/Dnes24.sk Ako bude vyzerať cestovanie? Európska komisia predstavila digitálne COVID pasy Digitálny COVID pas by mohol zaočkovaným, prípadne testovaným, zaručiť možnosť cestovania. Európska komisia ukázala, ako by mal vyzerať. 18. marec 2021 Správy

18. marec 2021 Správy Ako bude vyzerať cestovanie? Európska komisia predstavila digitálne COVID pasy Digitálny COVID pas by mohol zaočkovaným, prípadne testovaným, zaručiť možnosť cestovania. Európska komisia ukázala, ako by mal vyzerať.

Zdroj: Pixabay.com/Dnes24.sk

So zavádzaním digitálneho zeleného preukazu, takzvaného COVID pasu, je spojených ešte veľa technických problémov, ide však o potrebný dokument z hľadiska oživenia ekonomiky a zaručenia voľného cestovania po EÚ. Zhodli sa na tom podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič a poslanec Európskeho parlamentu (EP) Michal Wiezik (Spolu). Obaja boli hosťami stredajšej tlačovej videokonferencie, ktorú pripravili bratislavská kancelária EP a zastúpenie EK v Bratislave.

Minimum informácií

Šefčovič priblížil, že snahou je mať technicky čo najjednoduchší dokument s maximálnou ochranou osobných údajov, a jeho zavedenie si nevyžiada zavádzanie kontrol na vnútorných hraniciach EÚ. COVID pas bude v angličtine a v jazyku vydávajúceho štátu s informáciami o type a šarži podanej vakcíny, v prípade nezaočkovaných osôb s údajmi o type testu a pre tých, ktorí nový koronavírus prekonali bude platiť údaj o dni potvrdenia infekcie a 90-dňová lehota.

Wiezik, ktorý je členom Výboru EP pre verejné zdravie ocenil, že preukaz bude obsahovať QR kód na identifikáciu jeho držiteľov a iba strohé informácie pre kontrolné posty, pričom osobné údaje neopustia krajinu, ktorá COVID pas vydala. Víta tiež snahu EK o nediskrimináciu, lebo o preukaz budú môcť požiadať aj nezaočkované osoby, ktoré budú mať negatívny výsledok testovania.

A čo deti?

Slovenský eurokomisár spresnil, že údaje o nezaregistro­vaných vakcínach môžu byť v preukaze a bude na každej členskej krajine, či „pasy“ s týmto údajom bude považovať za vstupenku na jej územie. Rovnako ozrejmil, že návrh EK o COVID pasoch je zameraný na dospelých. Dôvodom je, že deti nie sú súčasťou vakcinačných programov, ale mali by mať možnosť vybaviť si preukaz na základe testovania či osvedčenia o prekonaní choroby.

Wiezik považuje za rozumné, že v tejto fáze by sa COVID pas týkal najmä vakcín schválených v EÚ, lebo ich kvalita a bezpečnosť sú zaručené. Nebránil by sa ani tomu, aby digitálne preukazy boli povinné a upozornil, že iba ak budú široko rozšírené, budú mať predpokladaný efekt. Pripomenul, že COVID pas pripúšťa aj rýchle antigénové testy platné po dobu siedmich dní, čo nemusí stačiť na dlhšiu dovolenku. Dodal však, že rokovania o tomto návrhu pokračujú a nie je vylúčené, že EP alebo členské štáty to budú chcieť ešte upraviť.

Necertifikované vakcíny

Digitálny zelený preukaz, takzvaný COVID pas, ktorý v stredu navrhla zaviesť Európska komisia (EK) už počas tohto leta, sa pri údajoch o očkovaní bude týkať hlavne vakcín, ktoré majú povolenie pre EÚ. Členské štáty však budú môcť akceptovať aj iné očkovacie látky, s čím podľa slov podpredsedu EK Maroša Šefčoviča Únia musí dopredu počítať, ak sa chce znovu otvárať svetu.

Slovenský eurokomisár počas stredajšej tlačovej videokonferencie s novinármi upozornil, že hlavným prínosom digitálneho zeleného preukazu je oživenie ekonomiky a zaistenie voľného cestovania v rámci EÚ. Európania však chcú cestovať aj mimo Európy a do Únie majú záujem prichádzať občania tretích krajín, čo bude musieť zohľadniť aj dočasný systém COVID pasov.

Šefčovič upozornil, že ak sa chce EÚ pozerať do budúcnosti, musí si uvedomiť, aký veľký bol pred koronakrízou pohyb ľudí medzi Európou a Čínou, Indiou či Ruskou federáciou. „Nemôžeme predpokladať, že všetky vakcíny, ktoré sa používajú v týchto krajinách, budú certifikované Európskou agentúrou pre lieky. Toto naznačuje, že do budúcna, pokiaľ už budeme v tej ďalšej etape, že sa budeme znovuotvárať svetu, tak bude treba nastaviť globálny systém tak, že v digitálnych osvedčeniach, ktoré budú mať občania týchto krajín, bude osvedčenie o ich vakcínach. Ďalší krok bude, ako sa k tomu postaví EÚ a jej členské krajiny,“ vysvetlil eurokomisár.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR