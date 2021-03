Zdroj: TASR Tešíte sa na dovolenku? Bez očkovacieho pasu a so Sputnikom V máte problém Európska únia pripravuje jednotný očkovací pas, vďaka ktorému by sa mala opäť rozbehnúť letná sezóna dovoleniek. Ale sloboda cestovania nebude pre všetkých. 16. marec 2021 MI Zo zahraničia

16. marec 2021 MI Zo zahraničia Tešíte sa na dovolenku? Bez očkovacieho pasu a so Sputnikom V máte problém Európska únia pripravuje jednotný očkovací pas, vďaka ktorému by sa mala opäť rozbehnúť letná sezóna dovoleniek. Ale sloboda cestovania nebude pre všetkých.

Už v stredu 17. marca by Európska komisia mala predstaviť návrh nového očkovacieho pasu, ktorý by mal jeho držiteľom umožniť slobodné cestovanie po všetkých krajinách EÚ.

Podľa medializovaných informácií však tento nový cestovný dokument bude dostupný len pre tých, ktorí sú zaočkovaní riadne registrovanou vakcínou.

Sputnik V zatiaľ neuznajú

Letné mesiace sa blížia a všetci chcú zachrániť nadchádzajúcu dovolenkovú sezónu. Ak by ľudia museli po prekročení hraníc ísť do karantény, alebo predkladať čerstvé negatívne testy na Covid-19, bol by to problém.

Preto Brusel prišiel s návrhom jednotných očkovacích pasov, ktoré budú platné na celom území Európskej únie a umožnia ich držiteľom cestovať ako pred pandémiou. Nie každá vakcína sa však bude uznávať.

„Očkovacie pasy sa budú vydávať len pre ľudí zaočkovaných vakcínami, ktoré oficiálne schválila Európska lieková agentúra EMA,“ uvádza európsky portál euronews.com.

Aj české Hospodářské noviny prišli s informáciou, že nový očkovací pas zaručí držiteľom nielen slobodné cestovanie, ale aj vstup do reštaurácie v dovolenkovej destinácii. Človek však musí byť očkovaný riadne zaregistrovanou vakcínou.

To znamená, že v tejto chvíli majú záujemci o očkovací pas so Sputnikom V v tele smolu. Ruská vakcína stále nie je registrovaná, hoci EMA už začala proces jej predbežného preverovania. Jej pracovníkom však stále chýbajú potrebné podklady od ruského výrobcu a proces tak môže trvať aj niekoľko mesiacov, pričom výsledok nie je vopred jasný.

Aj neočkovaní

Informácie o pripravovanom očkovacom pase pre euronews.com potvrdila eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson. Portál sa tiež odvoláva na slová eurokomisára pre spravodlivosť Didier Reynders. Ten upokojuje ľudí, ktorí ešte zaočkovaní nie sú. Určite nezostanú uväznení doma.

„Vakcinácia registrovanou látkou nie je podmienkou slobodného cestovania. Prekračovať hranice bude naďalej možné pre všetkých, ale pod podmienkou negatívneho testu a karantény,“ uvádza portál.

To znamená, že európsky očkovací pas vo vrecku len uľahčí cestovanie do zahraničia. Ostatní občania budú musieť strpieť obmedzenia, ktoré sú v platnosti už dnes.

Bez pasu

Eurokomisár Reynders zároveň zdôraznil, že štáty môžu naďalej očkovať svojich občanov ľubovoľnou vakcínou, teda aj ruskou alebo čínskou. Musia však počítať s tým, že pokiaľ tieto látky nedostanú pečiatku od EMA, nebudú kryté očkovacím pasom.

Momentálne sú v EÚ oficiálne registrované štyri vakcíny, ktoré majú štáty k dispozícii – Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna and Johnson&Johnson. EMA zároveň pracuje na schvaľovaní ďalších.

Definitívna podoba európskeho očkovacieho preukazu však ešte nie je na svete. Ide len o návrh, ktorý chce Európska komisia predložiť do Európskeho parlamentu v zrýchlenom konaní, aby sa všetko stihlo schváliť do začiatku leta. Europoslanci si ešte môžu v návrhu vynútiť zmeny.

Zdroj: Dnes24.sk