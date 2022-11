Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Ako by dopadli VOĽBY do parlamentu? Najnovší PRIESKUM zamiešal KARTY Kto by nám vládol, ak by sa teraz konali voľby do Národnej rady SR? Do parlamentu by sa dostali tieto strany. 29. november 2022 Správy

Voľby do Národnej rady (NR) SR by koncom novembra vyhral Hlas-SD so ziskom 19,7 percenta hlasov. Nasledovali by Smer-SD (15,9 percenta) a Progresívne Slovensko (10,4 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.

Štvrté v poradí by skončilo hnutie OĽANO (8 percent), za ním by nasledovala SaS (7,8 percenta).

Do parlamentu by sa dostali aj KDH (7,4 percenta), Sme rodina (7 percent) a Republika (6 percent).

Kto by dostal stopku?

Pred bránami parlamentu by ostali Aliancia-Szövetség (3,8 percenta) a strana Za ľudí (3,4 percenta). Potrebných päť percent by nezískali ani ĽSNS (2,9 percenta), SNS (2,6 percenta), Dobrá voľba a Umiernení (1,6 percenta), Spolu (1,1 percenta), Maďarské fórum (0,7 percenta), ani iné strany (1,9 percenta).

Prieskum sa konal 22. až 28. novembra na vzorke 1023 respondentov.

