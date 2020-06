28. jún 2020 Eva Mikulová Magazín Lifestyle Ako pôsobí nikotín na koronavírus? Slová odborníka vás prekvapia

Niekoľko svetových vedeckých štúdií už poukázalo na prekvapivý fakt, že fajčenie nemusí mať až taký negatívny vplyv na pacientov s COVID-19.

Zdroj: TASR

Je známe, že nové ochorenie COVID-19, ktoré môže vzniknúť u infikovaných osôb novým koronavírusom, často napáda i pľúca a ťažšie prípady môžu skončiť i na pľúcnej ventilácii.

Bolo by preto logické, že jedným z rizikových faktorov je i fajčenie. Ale je tomu ozaj tak? Niektoré vedecké štúdia prišli s prekvapivými závermi. Potešia fajčiarov?

Fajčiť či nefajčiť?

O vplyve fajčenia na pacientov s COVID-19 sme sa porozprávali s prezidentom Slovenskej spoločnosti infektológov Pavlom Jarčuškom z Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach.

Sú relevantné štúdie o súvise fajčenia s ochorením COVID-19?

Týchto vedeckých prác sa už urobilo vo svete dvanásť. Bolo viac pozorovaní, kde fajčiari mali ľahší priebeh ochorenia a dokonca niektoré štúdia uvádzajú, že sa i menej často nakazili.

Ako je to možné?

Treba si uvedomiť, že to nie je spôsobené fajčením, ale nikotínom. Preto teraz prebieha štúdia s nikotínovými náplasťami ako prevenciou pre vznik koronavírusovej infekcie. My nemáme ešte vyhodnotené tieto údaje, ak ich budeme mať vyhodnotené, tak budeme oveľa presnejšie vedieť odpovedať na túto otázku.

Ako pôsobí nikotín na koronavírus?

Nikotín vie ovplyvniť tzv. AC2 receptory, na ktoré sa koronavírus viaže. To my už vieme v teoretickej rovine, či sa to potvrdí aj v praxi, to ešte nevieme. Samozrejme, fajčiar je rizikový aj inak, má deštruované pľúcne tkanivo, často trpí na chronicky zápal priedušiek a iné pľúcne ochorenia.