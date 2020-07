14. júl 2020 MI Ako ušetriť Chladnička je MEGA žrút energie. Koľko ušetríte kúpou novej?

Podľa rôznych odhadov je chladnička s mrazničkou najväčšou položkou na vašom účte za elektrinu v domácnosti. Ponúkame vám tie najlepšie tipy, ako jej prevádzku finančne skrotiť.

Ani veľká, ani malá

Niektoré zásady správneho používania chladničky sú už notoricky známe, ale iné vás možno prekvapia. Vedeli ste, že chladničku by ste si mali kupovať podobne ako topánky? Nemala by byť totiž ani malá, ani veľká. V oboch prípadoch na to doplatíte.

Príliš veľká chladnička znamená zbytočne veľkú spotrebu. Väčšinou ju totiž nedokážete zaplniť a v tom prípade spotrebuje viac elektriny na udržanie požadovanej teploty. Princíp je jednoduchý – vychladené potraviny a nápoje pomáhajú udržiavať vo vnútri chlad.

Výrobcovia preto odporúčajú, aby ste v takej situácii vložili aspoň do prázdnych dvier chladničky fľaše s vodou. Budú fungovať ako prirodzený chladič.

Ani príliš malá a prepchatá chladnička však nie je dobré riešenie. V tom prípade nemôže studený vzduch voľne cirkulovať a to opäť negatívne vplýva na chladiacu funkciu. “Primeraný chladiaci priestor na jednu osobu je približne 60 litrov,” odporúča SIEA.

Domáce elektrospotrebiče dnes ukrajujú z rodinného rozpočtu viac ako v minulosti. Máme ich totiž podstatne viac. Naše mamy a babky ani nechyrovali o mikrovlnkách, umývačkách, sušičkách, klimatizáciách a počítačoch.

Preto sa oplatí vziať rozum do hrsti a znížiť elektrickú spotrebu domácnosti na minimum. Na začiatok vám poradíme s chladničkou a mrazničkou.

Investícia sa vráti

Každá rodina je iná a podľa toho sa líšia aj jej najväčší “žrúti energie.” Portál Krotitelia energií uvádza, že práve chladnička s mrazničkou spotrebujú najviac elektriny a to až 26% z celkového domáceho rozpočtu na elektrospotrebiče. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zas dáva na prvé miesto varenie a osvetlenie, ale chladnička je hneď v závese.

Myslite na to, že biela technika je zapnutá 24 hodín denne a preto je jej spotreba relatívne vysoká. Práve v tomto prípade je mimoriadne dôležité sledovať údaje na energetickom štítku a vybrať čo možno najúspornejší mo­del.

Portál agentúry SIEA uvádza, že investícia do novej a úspornej chladničky sa naozaj oplatí. “Ušetriť môžete až 50 % energie, ak vymeníte starú desaťročnú kombinovanú chladničku za novú z triedy A++.”

Ak ju budete správne používať, investícia sa vám podľa expertov z agentúry môže vrátiť aj do ôsmich rokov. Pri výmene starších modelov bude návratnosť ešte kratšia. Dodržiavanie niekoľkých zlatých pravidiel prevádzky je však základ.

Ideálna teplota

Chladnička je od toho, aby chladila, to je jasné. Ale netreba to preháňať, inak sa nedoplatíte. Vo všeobecnosti sa uvádza, že ideálna teplota je +5 °C a v mrazničke –18 °C.

Ak sa vám žiada viac chladu, pripravte sa na mrazivý účet: “Zníženie vnútornej teploty o 2 °C znamená zvýšenie spotreby elektriny asi o 15 %,” uvádzajú experti energetickej agentúry.

Zabijakom ideálnej teploty sú najmä staré známe hriechy. Na prvom mieste je dlhé držanie dvier otvorenej chladničky. Tento čas môžete skrátiť jednoducho – premyslite si vopred, čo chcete vytiahnuť a udržujte si v chladničke precízny poriadok.

Prehľadne poukladané potraviny vám pomôžu rýchlo sa zorientovať, kde čo je. V prípade veľkej mrazničky je dobré označiť každú položku štítkom s nápisom, čo to je. Zvonku si potom môžete pripnúť zoznam zamrazeného jedla aj s popisom umiestnenia.

Jedlo sa do chladničky nikdy nedáva teplé a dôležité je aj pravidelné odmrazovanie. Hrubá vrstva námrazy znižuje chladiaci výkon a zvyšuje nároky na spotrebu elektriny.

Prach a staré tesnenie

Je celkom logické, že chladnička by nemala stáť v blízkosti sporáka alebo radiátora. Napadlo vám však, že aj príliš prekúrená kuchyňa v zime zvyšuje spotrebu bielej techniky? Ideálna teplota miestnosti, kde je umiestnená chladnička, je 19 – 20 °C.

Viac ako desaťročnú chladničku je dobré vymeniť aj kvôli starnúcemu tesneniu dvier. Rokmi postupne stráca pružnosť a nedokáže už dostatočne plniť svoju izolačnú funkciu, čo opäť zvyšuje celkovú spotrebu elektriny.

Vedeli ste však, že pri údržbe chladničky je dôležité aspoň raz za pol roka utrieť chladič na zadnej strane od prachu? “Optimálna cirkulácia vzduchu obtekajúceho chladič je nevyhnutná na zabezpečenie odoberania tepla z chladiacej náplne a má podstatný vplyv na prevádzkové náklady,” uvádza SIEA.

Zdroj: Dnes24.sk