21. júl 2020 MI Ako ušetriť Zaručené tipy, ako ušetriť až polovicu energie pri varení

Máte doma sporák na plyn alebo elektrinu? Alebo sa rozhodujete, aký typ si kúpiť? Poradíme vám, na čo sa sústrediť a ako skrotiť účet za energiu na varenie.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Výber varnej dosky

Elektrický sporák rozhodne poteší aj vaše oči, pretože hladká varná doska je skrátka krajšia a ľahko sa čistí. Ak chcete, aby bola pokiaľ možno aj čo najúspornejšia, určite stavte na čo najnovší model. Staršie sklokeramické dosky sú dosť energeticky náročné.

Z hľadiska nákladov je ideálne zvoliť moderné indukčné sklokeramické dosky. “Tie sú efektívnejšie, pretože energia sa prenáša striedavým magnetickým poľom priamo do materiálu hrnca, kde sa mení na teplo,” uvádza štátna energetická agentúra.

“Nové verzie infračervených a indukčných varných dosiek dokážu znížiť spotrebu elektriny na prípravu rovnakého množstva jedla o 30 až 50 % oproti starším modelom,” uvádza SIEA.

Kuchári určite ocenia, že vďaka moderným technológiám je naozaj radosť tieto dosky ovládať. Môžete si nastaviť dobu varenia a využívať aj zvyškové teplo dosky na dovarenie pokrmu, čím opäť ušetríte.

Všetko však má aj svoje nevýhody. Ak sa rozhodnete pre indukciu, pripravte sa na to, že budete musieť kúpiť aj nový riad na varenie. Musí byť z magnetického materiálu, aby dokázal s indukčnou doskou reagovať. Ak nevaríte príliš často, táto investícia by vám celkovú návratnosť kúpy nového sporáka mohla značne predĺžiť.

Vymeniť starší elektrický sporák za novší model sa naozaj oplatí. Podľa expertov zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) tak môžete ušetriť až polovicu nákladov na energie pri varení. V konečnom dôsledku však pre vás môže byť lepšou voľbou plyn.

Na čom lacno variť

Ak sa rozhodujete, aký typ sporáku čo najmenej zaťaží vašu peňaženku, jednotkou je rozhodne plynový model. Plyn je skrátka stále lacnejší ako elektrina. Bonusom je aj lepšia regulovateľnosť teploty, keďže plameň reaguje na zmeny okamžite.

“Výhodou plynových sporákov je rýchly ohrev, ľahká regulácia, okamžité zníženie teploty, ale predovšetkým podstatne nižšia cena plynu oproti elektrine,” uvádza SIEA.

Lenže do úvahy treba brať aj fakt, že na bežné varenie sa v klasickej domácnosti spotrebuje pomerne málo energie. Podľa rôznych odhadov je to do päť percent z celkových energetických nákladov domácnosti.

Preto ak by ste si aj zvolili varenie na elektrine, nijako zásadne by to nemalo ovplyvniť váš rodinný rozpočet. V prípade rúry na pečenie je to dokonca preferovaný variant.

Pokrievka sa oplatí

Rutinnou súčasťou kuchýň sú aj mikrovlnky. Ak necháme bokom nekončiace debaty o ich možných negatívnych účinkoch na zdravie, z hľadiska úspory energie pri ohrievaní jedla je to dobrá voľba. Mikrovlnka totiž pracuje rýcho, efektívne a nemusí sa zahrievať.

“Ohrievanie jedla priamo na tanieri v mikrovlnnej rúre ušetrí oproti zohrievaniu na sporáku až 70 % energie,” uvádza SIEA.

A štátna energetická agentúra ponúka aj ďalšie dobré tipy, ako minimalizovať energetický účet za varenie. Základom je rozumné hospodárenie s teplom. Preto je dobré zaobstarať si dostatok správne veľkých pokrievok a tlakový hrniec.

Pri varení v zatvorenom hrnci spotrebujete až štyrikrát menej energie. A to už je zaujímavá hodnota pri potravinách s dlhou dobou varenia.

Dôležité však je, aby pokrievka dokonale priliehala k hrncu. Len tak môžete minimalizovať tepelné straty. Šikovným trikom je aj vypnúť var krátko pred dovarením. Využijete tak zvyškové teplo bez spotreby energie.

Zlatá kuchta

Ak často dusíte mäso alebo strukoviny, vašim kuchynským miláčikom by sa mal stať tlakový hrniec. Investícia doňho sa naozaj oplatí.

Podľa rôznych odhadov vám tlakový hrniec, alebo ľudovo nazývaná kuchta, ušetrí až polovicu nákladov na energiu. Princíp je najmä v tom, že na uvarenie pokrmu vám stačí trikrát menej času.

Dobrou radou nad zlato môže byť pečenie viacerých jedál naraz. Mnohé rúry majú dosť miesta, aby sa vedľa seba zmestilo nedeľné kurča aj koláč. Ak im vyhovuje rovnaká teplota na pečenie, je to určite dobrá úspora.

Oplatí sa tiež minimalizovať objem vody, ktorú zohrievate. Je to jednoduché – čím viac vody, tým viac energie. Je to dobrá rada najmä pri varení zemiakov, ktoré rozhodne nepotrebujú toľko vody ako cestoviny.