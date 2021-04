Zdroj: TASR/AP Ako si rozdelíme 70 miliónov migrantov? Pakt o migrácii sa vraj tvorí pod rúškom tajnosti! Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vlani v septembri predstavila nový pakt o migrácii a azyle, ktorý pokrýva všetky prvky potrebné na komplexný európsky prístup k migrácii. 28. apríl 2021 Zo zahraničia

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) má podozrenie, že pakt o migrácii predložený Európskou komisiou a migračná politika Európskej únie sa tvoria poza chrbát občanov Únie.

Petícia na zastavenie paktu

Na štvrtkovej tlačovej konferencii vyzval na verejnú diskusiu o tejto problematike. Odmieta prerozdeľovanie migrantov do krajín Únie podľa počtu obyvateľov danej krajiny či HDP.

Tvrdí, že je to zasahovanie do vnútorných záležitostí členských štátov. Vyzval ľudí, aby sa k téme vyjadrili na stránke www.saveurope.sk, kde je spustená aj petícia na zastavenie paktu.

Poza chrbát občanov?

„Treba o tom hovoriť a treba túto diskusiu medzi ľudí dostať, aby boli informovaní o tom, čo tento pakt hovorí,“ skonštatoval Kollár s tým, že pri predložení paktu sa hovorilo o celospoločenskej diskusii na úrovni štátov aj občanov. Nič také sa však podľa Kollára nedeje ani v ostatných krajinách EÚ.

„Máme dôvodné podozrenie, že sa táto migračná politika robí poza chrbát občanov Únie,“ podotkol.

Za najdôležitejšiu časť paktu označil Kollár prerozdeľovanie migrantov. Dokument podľa neho podporuje prisťahovalectvo, hovorí o povinnom prerozdeľovaní migrantov a počíta s tým, že sa do Európy dostane až 70 miliónov migrantov z tretích krajín.

Dodal, že to nemajú byť vedci či odborníci, ale aj pomocná sila. Myslí si, že prijímanie migrantov by malo byť vnútornou záležitosťou štátov. „Nie, aby sme to dostali ako diktát z Bruselu,“ vyhlásil. Zároveň tvrdí, že nechce brojiť proti ľuďom z tretích krajín.

Pod rúškom tajnosti?

Poslanec NR SR Ľudovít Goga (Sme rodina) uviedol, že nový pakt sa tvorí „pod rúškom tajnosti“. V rámci 70 miliónov migrantov, ktorí majú do EÚ prísť, majú byť podľa jeho slov aj čiastoční alebo úplní analfabeti, ktorí majú doživotne zotrvávať v našich sociálnych systémoch.

Hovorí o potrebe otvoriť diskusiu a poukázať na to, že existujú aj iné riešenia na masovú migráciu. Poznamenal, že EÚ k paktu zorganizovala prieskumy, ktorých výsledky však spochybňuje.

„Nemajú nič spoločné s vôľou občanov Únie, takisto prieskumy nemajú nič spoločné s transparentnosťou a demokraciou,“ uzavrel.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vlani v septembri predstavila nový pakt o migrácii a azyle, ktorý pokrýva všetky prvky potrebné na komplexný európsky prístup k migrácii.

Stanovuje vylepšené a rýchlejšie postupy v celom azylovom a migračnom procese a uvádza do rovnováhy zásady spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity. Má za cieľ posilniť spoločný systém EÚ pre návraty, čo má zvýšiť dôveryhodnosť migračných pravidiel Únie.

