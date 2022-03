Zdroj: TASR/Henrich Mišovič Ako to vyzerá s prihlasovaním na ŠTVRTÚ dávku: O ďalšie očkovanie nie je príliš záujem! Na očkovanie štvrtou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa doposiaľ zaregistrovalo 102 osôb so zníženou imunitou. 15. marec 2022 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) Alžbeta Sivá s tým, že 67 z nich už má pridelený termín na vakcináciu.

Očkovanie posilňujúcou dávkou proti ochoreniu COVID-19 je odporúčané každému imunokompromi­tovanému pacientovi, ktorý má viac ako 18 rokov.

„Po podaní troch dávok, ktoré tvoria u týchto osôb so zníženou imunitou základnú očkovaciu schému, im môže byť aplikovaný tzv. booster. Ide v poradí o štvrtú dávku vakcíny. O tejto možnosti by sa mali pacienti vopred poradiť so svojím ošetrujúcim lekárov,“ spresnila Sivá.

