7. máj 2022 Monika Hanigovská Magazín Ako zistiť, že vám nehovoria pravdu? 5 SIGNÁLOV, ktoré odhalia aj patologického KLAMÁRA Ako na klamárov? Veľmi jednoducho! Nech sa snažia akokoľvek, aj vy dokážete odhaliť ich lož.

Hovorí sa, že lož má krátke nohy. Ale patologickí klamári ich majú poriadne dlhé. Môžeme si zisťovať a spájať informácie, byť viac obozretní, no aj tak nás niekedy predbehnú.

Niekto by povedal, že patologickí klamári sú skutočne závislí na klamstve. Štúdie ale ukazujú, že väčšina ľudí, ktorí takto klamú, to robia preto, aby upútali pozornosť. „Patologické klamstvo (PL) je chronické správanie charakterizované zvyčajným alebo nutkavým klamstvom. Kým priemerný človek občas povie nepravdu, aby sa nedostal do problémov alebo aby nezranil city inej osoby, zdá sa, že patologický klamár klame bez zjavného dôvodu alebo osobného zisku,“ opisuje tento jav Psychcentral.

Dobrou správou je, že vieme jednoduchou fintou okamžite zistiť, či vám niekto klame.

5 signálov

Ako informuje portál Your Tango, máme si všímať 5 signálov, ktoré odhalia občasného a aj toho najväčšieho „chronického klamára“.

1) Stresové signály

Zvyčajne je dosť ťažké odhaliť patologického klamára, pretože aj keď klame, správa veľmi prirodzene. Tango však pripomína, že napriek tomu môže byť trochu v strese. Zamerajte sa na konkrétne stresové signály.

Šúcha si ruky? Neobsedí na mieste? Ak má akosi vynútený či „zamrznutý úsmev“, robí nezvyčajné prestávky v gestách, je pravdepodobné, že tento človek klame.

„Našou prvou reakciou na stres je takzvané zmrazenie. Takže, ak si všimnete nezvyčajnú prestávku, je to jasný znak klamstva,“ vysvetľuje Tango.

2) Sledujte oči

Asi ste počuli o tom, že klamár vám nemôže pozrieť do očí, keď vám vraví nepravdu. To je však mýtus! Štúdie naznačujú, že patologickí klamári môžu skúšať hodiť po vás „očkom“ až príliš často, pretože takto sa vás snažia presvedčiť o svojej pravde, informuje Tango.

Ak má rozšírené zreničky, jeho frekvencia žmurkania je pomalšia, mali by ste zbystriť pozornosť! Je pravdepodobné, že sa rozprávate s klamárom.

