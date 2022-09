Zdroj: Twitter.com/War online , TASR/AP Aktivisti nechali na hrobe Putinových rodičov ODKAZ: Ich syn sa vraj nevie vpratať do kože! Nevôlu s Putinovým režimom vyjadrili aktivisti zvláštnou formou. List, ktorý nechali na cintoríne, pripomína odkaz učiteľky rodičom nespratného dieťaťa. 30. september 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

30. september 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Aktivisti nechali na hrobe Putinových rodičov ODKAZ: Ich syn sa vraj nevie vpratať do kože! Nevôlu s Putinovým režimom vyjadrili aktivisti zvláštnou formou. List, ktorý nechali na cintoríne, pripomína odkaz učiteľky rodičom nespratného dieťaťa.

Po vyhlásení čiastočnej mobilizácie v Ruskej federácii sa v krajine začala dvíhať vlna nevôle. Vyjadrovať nesúhlas s Putinovým konaním a s inváziou na Ukrajine pritom predtým v Rusku nebolo až také obvyklé.

Ako poznámka v žiackej knižke

Tisíce demonštrantov v rôznych mestách vyšli do ulíc, protivojnoví aktivisti ale prichádzajú aj s originálnymi formami protestov.

Najnovšie skupina aktivistov umiestnila na hrob rodičov Vladimira Putina v Petrohrade odkaz. Ten je písaný odľahčene, pripomína poznámku v žiackej knižke. Informuje o tom DailyMail.

Na mieste posledného odpočinku stojí papier, na ktorom je rukou napísané:

„Vážení rodičia, Váš syn sa správa hanebne! Vynecháva hodiny dejepisu, bije sa so spolužiakmi a vyhráža sa, že vyhodí celú školu do vzduchu. Konajte!“

Za odkazom na cintoríne má stáť ruská skupina umelcov a aktivistov, ktorí vystupujú proti rozhodnutiam Kremľa a vojne na Ukrajine.

Útok na civilistov

Jedna z posledných správ, ktorá prišla zo susednej Ukrajiny, je mimoriadne tragická. Blízko mesta Záporožie útok zasiahol konvoj vozidiel civilistov, uviedol v piatok na platforme Telegram starosta ukrajinského mesta Severodoneck Olexandr Striuk. Útok si vyžiadal 25 obetí a množstvo zranených.

Civilisti chceli vyzdvihnúť svojich príbuzných, ktorí sa pokúšali uniknúť z Ruskom okupovaného územia. Konvoj bol ostreľovaný viac než desaťkrát. Na videozázname, ktorý zverejnili na sociálnych médiách, vidieť mŕtvych a zranených ľudí ležať na ceste, píše Guardian.

Nepokoje v Rusku

Protesty v Ruskej federácii sa začali množiť po vyhlásení čiastočnej mobilizácie. Vo viacerých mestách vyšli do ulíc demonštranti, ktorí skandovali „Nie vojne“. Na mnohých miestach polícia voči demonštrantom použila násilie a na rozohnanie davu i streľbu do vzduchu. Ruské úrady na protestoch zatkli tisíce ľudí.

Mnoho Rusov sa tiež rozhodlo opustiť krajinu. Viacero leteckých spoločností hlásilo bezprostredne po informácii o mobilizácii vypredané lety. Ruské aerolínie v reakcii na to nariadili zastaviť predaj leteniek ruským mužom vo veku 18 až 65 rokov. Vtom začali ľudia odchádzať z krajiny autami, a to najmä do Fínska.

