9. apríl 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska Analytici hovoria jasne: Pri uvoľňovaní opatrení musí byť na prvom mieste ŠPORT! Slovensko spoznalo dátum, kedy by sa mali prísne pandemické opatrenia konečne zmierniť. Lenže, podľa analytikov z Dát bez pátosu sa pozabudlo na niečo podstatné.

Kto by v týchto časoch COVID-19 nepoznal dátových analytikov zo stránky Dáta bez pátosu, ktorí deň čo deň zásobujú Slovensko informáciami. Najnovšie sa pre portál čas.sk vyjadril jeden z členov uznávaného tímu, Ivan Bošňák.

Sedí dátum?

Všetci už netrpezlivo čakáme, či dátum 19. apríl bude tým, kedy sa začnú zmierňovať prísne podmienky lockdownu. „Ku COVID automatu sme publikovali opakovane mnoho pripomienok. Na niektoré veci reaguje neskoro, na iné reaguje veľmi neskoro a najhoršie je, že na určitý regionálny vývoj nereaguje vôbec. Pripravovaný bol v čase vysokého rastu pandémie okolo Mikuláša pred 4 mesiacmi, keď sme napríklad o očkovaní ani nechyrovali,“ povedal analytik.

„Dnes sme podali viac ako 1 milión vakcín. Je absolútne jasné, že školy sa 3 – 4 týždne po zaočkovaní učiteľov majú po roku pre žiakov na základných a stredných školách otvárať čo najskôr, veď preto sme tých učiteľov vo februári a v marci masívne očkovali,“ doplnil Bošňák.

Školy a šport

Lenže, špecialisti na súčasnú situáciu koronavírusu tvrdia, že sa akosi pozabudlo na šport. „Ak môžu od 8. marca chodiť do školy na 6 hodín denne maturanti 5-krát týždenne do zle vetranej triedy, následne môžu ísť aj deti športovať do exteriéru, treba šport a školy spojiť,“ píšu analytici vo svojom príspevku na Facebooku. „Minister školstva na šport rezignoval, ani ho nespomína, pri školách celý rok ustupoval a pre nikoho z vlády neboli a nie sú školy skutočnou prioritou. Ani druhou v rade. A ani treťou,“ uvádzajú Dáta bez pátosu.

„Otvorené sú fabriky, priemyselné parky, logistické centrá. Pekne sme dopadli. Vzdelanie a šport sú na poslednom mieste. Psychické a fyzické zdravie, duševná pohoda a sociálne kontakty v závoze. Kto nás z tohto celého vytiahne…“ pýtajú sa.

Má to byť priorita

V rozhovore pre čas.sk sa Ivan Bošňák ešte pozastavil pri športe a poznamenal viac k tomu, ako by to malo vyzerať pri uvoľňovaní opatrení: „Uvádzame, aby bol na prvom mieste organizovaný šport pre milióny ľudí a hlavne detí v exteriéroch a obmedzene aj v interiéroch, hlavne v pohodových okresoch, s odstupom mesiaca aj v čiernych okresoch.“

A to nie je všetko. „Rovnako obchodné centrá, služby, kostoly, fitká s limitom osôb na určitý rovnaký počet štvorcových metrov, s limitom počtu osôb a využitia maximálnej kapacity. Čím jednoduchšie pravidlá, tým lepšie. Jedna osoba na 15 m² sa nám zdá ako dobrý štandard a na terase štyria ľudia pri stole, na tri metre rozostup do 20.00 hod. večer,“ povedal analytik.

