Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Analytici očakávajú PRUDKÝ nárast inflácie. Aký vplyv na ekonomiku bude mať omikron? Rast HDP sa očakáva aj v tomto roku, a to o 3,5 %. Analytici tiež očakávajú prudký nárast inflácie v tomto roku. 10. február 2022 Zo Slovenska

10. február 2022 Zo Slovenska Analytici očakávajú PRUDKÝ nárast inflácie. Aký vplyv na ekonomiku bude mať omikron? Rast HDP sa očakáva aj v tomto roku, a to o 3,5 %. Analytici tiež očakávajú prudký nárast inflácie v tomto roku.

V roku 2023 Slovensku zrejme porastie hrubý domáci produkt (HDP) o 5,3 %. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Marcel Klimek na spoločnej tlačovej konferencii s predstaviteľmi Inštitútu finančnej politiky (IFP) o novej makroekonomickej prognóze inštitútu.

Spomaľovanie ekonomiky

Šéf inštitútu Juraj Valachy dodal, že rast HDP sa očakáva aj v tomto roku, a to o 3,5 %. Analytici tiež očakávajú prudký nárast inflácie v tomto roku.

Štátny tajomník vyzdvihol, že prognóza IFP na roky 2021 až 2025 počíta s tým, že variant omikron už nezavrie ekonomiku. „Omikron podľa našich prepočtov bude spomaľovať ekonomiku len mierne, čo je dobrá správa,“ podotkol Klimek s tým, že ekonomiku totiž spomaľuje množstvo práceneschopných ľudí, čo je však len dočasný stav.

Analytici IFP očakávajú síce na tento rok rast reálneho HDP o 3,5 %, upozorňujú však, že výkon ekonomiky bude mať ešte stále rezervu. Na jednej strane ekonomike pridajú na výkone investície z plánu obnovy, môžu ju však utlmiť pandémia, inflácia a problémy s dodávkami v priemyselnej produkcii.

Vyhliadky na rok 2023

Optimistickejší sú pri vyhliadkach na rok 2023, očakávajú 5,3-percentný rast HDP, a to najmä vďaka dočerpaniu eurofondov. Po prekonaní vlny omikron očakávajú aj plnú obnovu tvorby pracovných miest a investícií, ktoré sa pre neistotu odkladali. Problémy by už nemali byť ani s priemyselnou výrobou. „Ekonomika sa začne mierne prehrievať a tlmiť ju bude predpokladaná konsolidácia verejných financií,“ napísali analytici v prognóze.

V rokoch 2024 a 2025 analytici očakávajú, že sa zvoľní výkon ekonomiky tesne pod dve percentá, keď sa čerpanie eurofondov vráti na štandardné úrovne.

Inflácia prudko vyskočí

Varovný prst však analytici IFP dvíhajú pri inflácii, ktorá tento rok zrejme prudko vyskočí. V priemere za rok 2022 by mohla stúpnuť o šesť percent. Dôvod vidia najmä v zdražovaní energií. Rast cien sa bude ďalej podľa analytikov v roku 2023 blížiť k piatim percentám.

Klimek z prognózy vyzdvihol porovnanie inflácie a nominálnych miezd. IFP totiž očakáva tohtoročnú infláciu na úrovni zhruba šiestich percent a rast nominálnych miezd o približne 6,7 %. Rast reálnych miezd vyčíslili účastníci na 0,6 %. Životná úroveň preto podľa štátneho tajomníka nepoklesne, neplatí to však pre všetky segmenty.

Vývoj zamestnanosti

Valachy sa dotkol aj vývoja zamestnanosti. „Očakávame, že ekonomický rast sa, logicky, premietne do rastu zamestnanosti. Tento rok by to mali byť 0,7 %, budúci až 1,4 %,“ vyčíslil šéf analytikov.

V najbližších troch rokoch by podľa prognózy mohlo na Slovensku pribudnúť 63-tisíc nových pracovných miest, čím by sa krajina dostala na úroveň spred krízy. Nové miesta by sa mohli vytvoriť najmä v službách.

Zdroj: TASR