Vďaka hypotéke môžete ušetriť na dani z príjmu stovky eur!

Už od roku 2018 sa štát snaží aspoň čiastočne pomáhať mladým ľuďom financovať ich bývanie, na ktoré si museli vziať hypotéku.

Ak majú potrebný vek, príjem a spĺňajú zopár ďalších podmienok, môžu si časť úrokov zaplatených na hypotéke odpočítať ako daňový bonus pri dani príjmu. Ale pozor, aby ste na niektoré povinnosti nezabudli.

Kto má nárok

Kto by nechcel platiť nižšie dane? Na daňový bonus za úroky z hypotéky máte nárok, ak váš vek nie je vyšší ako 35 rokov a váš priemerný mesačný príjem rok pred tým, ako ste podpísali s bankou zmluvu o hypotéke, nebol viac ako 1,3-násobok priemernej mzdy na Slovensku.

V praxi to znamená, že ak chcete daňový bonus a hypotéku ste si vzali v roku 2021, tak váš maximálny príjem v roku 2020 nesmel prekročiť 1472 eur v hrubom.

Takýto daňový bonus potom môžete čerpať po dobu päť rokov. Výhodou je, že už viac nemusíte dokladať výšku vášho príjmu. Takže budete mať nárok na zníženie dane aj v prípade, že vám medzi tým zdvihli plat.

Významná úspora

Tam sa však podmienky nekončia. Daňový bonus si môžete uplatniť len do výšky 50 percent zaplatených úrokov a maximálne na hypotéku do výšky 50-tisíc eur. V absolútnych číslach je táto daňová úľava ohraničená sumou 400 eur. To znamená, že o túto čiastku sa vám reálne zníži splatná daň z príjmu, čo môže byť významná úspora.

Ak máte hypotéku vyššiu ako 50-tisíc eur, nič sa nedeje. Na daňový bonus stále budete mať nárok, ale vypočíta sa len zo sumy úveru do 50-tisíc eur.

Dôležité je tiež vedieť, že bonus sa vzťahuje len na hypotéku určenú na financovanie bývania a nemôžete si ho uplatniť na refinancovanú alebo bezúčelovú hypotéku.

