Biológ Flegr EXKLUZÍVNE pre DNES24: Ak nič neurobíte, korona zmrzačí tisíce Slovákov

Koronavírus je stále medzi nami a koniec pandémie je v nedohľadne. Na Slovensku sa skloňujú čoraz viac slová ako tretia vlna, (ne)očkovaní, premorenie detí na školách a očkovacia lotéria. Vláda varuje pred jeseňou a zhoršením situácie.

Obrátili sme sa preto na uznávaného českého evolučného biológa a parazitológa, ktorý pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v Národnom ústave duševného zdravia. Jaroslav Flegr odpovedal pre Dnes24 na šesť najaktuálnejších otázok ohľadom nákazy COVID-19.

Napriek tomu, že náš minister školstva vyzýva rodičov, žiakov aj učiteľov, aby využili ešte v auguste očkovanie, otvorene sa hovorí aj o premorení detí na školách. Školy sa nemajú zatvárať, budú do nich chodiť všetci žiaci. Čo si myslíte o takomto premorení? Má zmysel? Môže niečo zapríčiniť?

Keby sa v školách žiaci testovali, a to najlepšie lacnými PCR testami z úst spočiatku jedenkrát za týždeň, po troch týždňoch raz za 14 dní, tak by sa epidémia na školách ani nerozbehla.

Keby sa skutočne žiaci nechali zamoriť, odniesli by si stovky a možno tisíce z nich dlhodobé a možno i doživotné následky.

Naviac by nakazili nezaočkovaných rodičov a prarodičov, kde už by si trvalé zdravotné následky odniesli najmenej desiatky tisíc ľudí a z nich by 2 – 3% zomrelo (v prípade variantu delta).