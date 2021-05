Zdroj: www.pixabay.com Analytici žasnú nad toľkými farbami na COVID automate: Skôr stretneš Yetiho ako infikovaného... Koronavírus je u nás na ústupe. Analytici z Dát bez pátosu to dokazujú tým, že Slovensko sa dostalo za týždeň pod hranicu 1 000 infikovaných. Prečo je na COVID automate toľko farieb? 26. máj 2021 han Zo Slovenska

26. máj 2021 han Zo Slovenska Analytici žasnú nad toľkými farbami na COVID automate: Skôr stretneš Yetiho ako infikovaného... Koronavírus je u nás na ústupe. Analytici z Dát bez pátosu to dokazujú tým, že Slovensko sa dostalo za týždeň pod hranicu 1 000 infikovaných. Prečo je na COVID automate toľko farieb?

Aj vy ste sa zamysleli nad tým, prečo máme až také veľké rozpätie farieb a odtieňov na mape Slovenska, ktorá sa mení každý týždeň v závislosti na stav pandémie? Viac svetla do toho priniesli špecialisti na analytické dáta.

Počas celého vyčíňania koronavírusu sa okrem vlády zaujímal o čísla aj projekt Dáta bez pátosu. Skupina odborníkov vnáša do spleti čísel a analýz akýsi širší a jasnejší pohľad. V ich poslednom príspevku na Facebooku sa venovali semaforu farieb.

„Už piatykrát v rade sa budú meniť farbičky, čo je super, lebo sa možno niektoré okresy zazelenajú. Ale Myjavu vidíme bordovú, čiže ak by sa niektorý okres zelenal, tak budeme mať okresy v šiestich farbách,“ informujú analytici.

„Väčšina krajín má štyri, maximálne päť farieb, ale Slovensko má na sklonku druhej vlny okresy takmer v 6 farbách a to máme ešte čiernu a bude aj šedá,“ krútia hlavami.

Šesť farieb?

Dáta bez pátosu si kladú rečnícku otázku, prečo nie je v bordovom okrese plná nemocnica, mraziace autá pri cintoríne, zavreté všetko a v tom zelenom, sa hrá ligový futbal pred 5-tisíc ľuďmi. „Ale nie je to tak. Budeme mať šesť farieb, dúfame, že nie, a to máme incidenciu od: Skôr stretneš Yetiho ako infikovaného po: Áno, jedného poznám, čo to schytal,“ napísali špecialisti s dávkou humoru.

Výrazný pokles

Po mesiacoch núdzového stavu a prísnych opatrení, sa zdá, že sa Slovensko vracia do normálneho života. Potvrdzujú to aj čísla analytikov. „Máme v krajine za týždeň menej ako 1 000 zistených infikovaných. Kedysi v novembri si odkazovali dvaja páni, že ak dáš 750 za deň, tak si otvor všetko. Dnes sme na tisíc za týždeň!“ vyhlásili a jedným dychom sa zamýšľajú: „Deti stále nemôžu hrať súťaže napríklad vo futbale. Prípravný zápas so susednou dedinou je hromadná akcia a všetci šup na testy. Aj diváci, teda rodičia. Už je to únavné…“

Ohlásili koniec

Populárni odborníci, ktorí prinášali dennodenne poznatky a dáta k pandémii, informovali na svojej facebookovej stránke, že s číslami o koronavíruse končia. „Denné reporty budeme robiť len do konca mája. Potom končíme, je to namáhavé, čísla sú nízke a mapa je biela. Ďakujeme vám za priazeň a sme radi, že sme to dotiahli až sem. Bola to dlhá jazda. Kovidová a smutná. Pekný koniec mája,“ uzavreli svoj status.

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

ZAJTRA MENEJ AKO 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ INFIKOVANÝCH ZA TÝŽDEŇ Zastihlo nás to nepripravených. Máme v krajine za týždeň menej ako... Posted by Dáta bez pátosu on Tuesday, May 25, 2021

Zdroj: Dnes24.sk