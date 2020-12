7. december 2020 Milan Hanzel Magazín Ani Sajfa, Adela, Dano Dangl či Attila Végh sa nevyhli koronavírusu! Ako to zvládli?

Pozitívny test na ochorenie COVID-19 malo už mnoho Slovákov a medzi nich patria aj populárne osobnosti. Kto už koronavírus prekonal a kto s ním práve teraz u nás zápasí?

Počas víkendu sa do povedomia dostala informácia o tom, že uznávaný slovenský bojovník v MMA Attila Végh prekonal koronu.

Celá rodina

Okrem neho mali pozitívny test aj jeho manželka a ani nie ročný syn, informoval portál cas.sk a denník Nový Čas. „Ja som len stratil čuch a chuť a to je celé,“ povedal Végh po skončení karantény. „Pred dvoma týždňami som sa chystal na Oktagon, a tak som deň predtým zašiel na testy. Nič mi nebolo a preto som bol z výsledku testu prekvapený,“ vysvetlil Végh.

Koronavírusom sa nakazili aj jeho manželka a synček. „Podobne ako ja, nemali takmer žiadne príznaky, Natálka stratila čuch. Malý mal trochu teploty a začervenané očká ako pri nejakej nádche. Trochu ho ešte bolela hlávka, ale to je tak všetko,“ dodal Végh.

Aj Sajfa je v karanténe

K tým, čo sa na Slovensku dostali do zoznamu „nakazených“ pribudol aj moderátor a zabávač Matej Cifra, ktorého všetci poznajú ako Sajfu. „Včerajším dňom som započal svoju 10-dňovú karanténu. Žiaľ, môj asi dvanásty covidový test tento rok bol pozitívny. Neviem kde som sa mohol nakaziť, od koho a pri akej príležitosti. Viem len jedno – aspoň my v "umeleckej“ brandži sme trošku s rúškami, odstupom a opatreniami poľavili. Dávajte na seba pozor! Buďte opatrní a noste rúška," napísal Sajfa na Instagrame a pridal aj fotky s manželkou Veronikou.

Pozitívna Adela

Do karantény putovala aj populárna moderátorka Adela Vinczeová, ktorá mala taktiež pozitívny test na COVID-19. Spolu s ňou je „doma“ aj jej manžel, televízny moderátor Viktor Vincze. „Pozdravujeme vás z karantény. Adelka je pozitívna, ja po čerstvom PCR teste opäť negatívny – zatiaľ. Nedusíme sa, neležíme v horúčkach, nestratili sme chuť, ani čuch – zatiaľ. Nevieme, odkiaľ sa to k nám dostalo, nevieme, aký bude nasledujúci priebeh. Opatrujte sa,“ uviedol na sociálnej sieti Viktor.

Ďalší „do partie“

Rovnako aj scenárista a zabávač Dano Dangl, ktorý hviezdi v televíznej šou 2 na 1 práve s Adelou, je tiež pozitívny. „Som pozitívny. Vôbec netuším, kde som sa mohol nakaziť,“ vyhlásil Dano pre portál cas.sk.

Problémy speváčky

Pred pár dňami sa o svojom priebehu koronavírusu podelila s ostatnými aj speváčka Katka Knechtová. "Sú to už takmer dva mesiace, odkedy som mala pozitívny PCR test na COVID-19 a ešte stále bojujem s post covid syndrómami. Nie je to nič príjemné, dávajte na seba pozor. Lepšie je to nedostať! Verte mi, viem o tom svoje,“ prezradila Knechtová, ktorej slová uvádza portál pluska.sk. Na svojom profile na Instagrame to aj potvrdila fotografiou.

