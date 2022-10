Zdroj: TASR/AP Anna opisuje MUKY v ruskom zajatí: Dievčatá mlátili kladivami, chceli im ODSEKNÚŤ RUKY! V rámci výmeny zajatcov sa na slobodu dostali desiatky Ukrajiniek. Jedna z nich opísala zverské praktiky ruských vojakov. 20. október 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Samozvaná proruská Donecká ľudová republika (DĽR) v pondelok v rámci výmeny vojnových zajatcov odovzdala Ukrajine vyše 108 žien.

„Išlo o prvú výmenu výlučne žien,“ uviedol riaditeľ kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.

Drastické praktiky

Kyjev opakovane tvrdí, že zajatci držaní ruskou armádou sú mučení hladom a elektrošokmi a žijú v hrozných podmienkach. Ukrajinské úrady to vyčítajú aj Medzinárodnému výboru Červeného kríža, ktorý vraj na ochranu zajatcov nič nerobí.

Slová o mučení potvrdzujú aj svedectvá tých, ktorým sa zo zajatia podarilo dostať na slobodu. Jednou zo žien, ktoré boli v rámci výmeny oslobodené, je aj 26-ročná Anna.

Anna nebola civilistka, ale vojačka ukrajinskej námornej brigády. Rusom sa musela vzdať, inak by podľa jej slov zomrela. To, čo zažila v zajatí, bola silná káva aj pre profesionálku s výcvikom.

„Správali sa k nám ako k zvieratám. Poviem to inak, ani zvieratá sa takto nesprávajú. Oni tie dievčatá bili, mučili ich elektrošokmi, mlátili do nich kladivami. Potetovaným chceli odseknúť ruky, vraj vyrezať to tetovanie. Obarili nás vriacou vodou len preto, že sme z námornej pechoty a hovoríme ukrajinsky,“ cituje mladú Ukrajinku iDnes.cz?.

Už ani nedúfali

Anna strávila v zajatí šesť mesiacov a štyri dni. Jej rodinu rozdelili, o sestre a ostatných príbuzných nič nevie už viac než pol roka. Vydesené a doráňané zajatkyne podľa jej slov už vôbec nedúfali, že sa z rúk ruských vojakov niekedy dostanú.

„Hovorili nám, že nás nevymenia. Že budeme vo väzení až do konca špeciálnej operácie a potom, ak budeme mať šťastie, pôjdeme domov. A ak nebudeme mať šťastie, postrieľajú nás ako psy,“ spomína Anna na okamihy zúfalstva.

Až keď zajatkyne previezli do Simferopolu na Kryme, pocítili malú nádej. Odrazu začuli hlas, ako hovorí v ich rodnej reči: „Dievčatá, nebojte sa, idete domov.“

Výmeny zajatcov

Skupina žien, medzi ktorými bola i Anna, bude vymenená za ruských zajatcov. Denis Pušilin, ktorý je označovaný za najvyššieho predstaviteľa proruského vedenia DĽR, avizoval, že zatiaľ čo Ukrajinci dostali späť ženy, Rusi budú chcieť hlavne svojich mužov.

Ukrajina podľa neho odovzdá 80 civilných námorníkov, ako aj 30 vojakov z DĽR, Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) a ďalších regiónov Ruskej federácie.

Ako je známe, v samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republike na východe a v okupovaných častiach Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny sa v septembri konali referendá o ich pripojení k Rusku. Formálne – podpisom dohôd o pripojení týchto okupovaných území Ukrajiny k Ruskej federácii – k tomu došlo 30. septembra.

Túto medzinárodne neuznanú anexiu následne odobril ruský ústavný súd a príslušné zmluvy a zákony schválili aj obe komory ruského parlamentu.

