OTRASNÝ zážitok v bratislavskej reštaurácii: Dvoch mužov za letmý bozk NAPADLI a VYKÁZALI z podniku! Reštaurácia, v ktorej sa nepríjemnosť stala, sa dištancuje sa od akejkoľvek nenávisti. Na prvý pohľad to tak však nevyzeralo.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Nepochopiteľnú a ponižujúcu situáciu zažil v Bratislave pár mladých mužov, ktorí si boli počas uplynulej soboty posedieť v podniku neďaleko centra mesta.

Letmá pusa

„V podstate sa nestalo nič výnimočné, kým si asi o tri stoly vedľa neprisadli dvaja muži a jedna žena,“ opisuje Tomáš neuveriteľnú situáciu. „Aj napriek tomu, že viem aké je na Slovenskú dekórum, na moment som sa pozabudol a dali sme si takú tú polsekundovú pusu, ktorú zvyčajne pri partnerovi neregistrujete, nepríde vám, že je to niečo nebezpečné, pohoršujúce. V podstate na to hneď zabudnete, lebo dúfate, že takýchto momentov bude ešte milión,“ napísal mladý muž na sociálnu sieť.

Absolútne ich nenapadlo, že by ich letmý bozk mohol niekoho pohoršiť. To už pri vedľajšom stole začalo „šumieť“. Ako opisuje Tomáš, sedela tam žena s napichanými perami, potetovaný chlap a jeden muž, ktorého by ste na ulici prehliadli.

Rasistické poznámky a nadávky

„Potetovaný chlapík, ktorý sedel o tri stoly ďalej, musel mať veľmi pozorné oko, lebo si tento náš „obrovský prečin voči spoločnosti“ všimol. Našťastie mal vtedy pri sebe iba podpivníky, ktoré sa rozhodol po nás hádzať,“ píše Tomáš.

Keď nereagovali, začal sa potetovaný muž pýtať, čo si to dovoľujú. Keďže som na tú pusu už zabudol, tak len nechápavo krútil hlavou. Tomášov priateľ – Američan – sa muža po anglicky spýtal, čo má za problém. A vtedy sa to spustilo – nadávky na ľudí zo sexuálnej menšiny, na rasu Američana, na ich rodinu a otázky typu ako sa opovažujú dať si pusu na verejnosti.

„A konečne, blink, zistil som kde je problém. To na čo sme mi už dávno zabudli, bolo dôvodom kričať po nás na celú reštiku. Po udalostiach z 12-teho som sa akosi nechcel nechať zastrašiť, tak som zvýšil hlas aj ja a spýtal sa ho, či on môže pobozkať svoju partnerku a ja nie… Odpoveď bola jasná, on môže, ALE ja nie, lebo oni sú ozajstná rodina. Tu sa už zapojila aj partnerka, s hysterickým vykrikovaním, že muž žena a dieťa sú rodina,“ opisuje nepríjemnú situáciu Tomáš.

Vypoklonkovaní z reštaurácie

„Nasledovalo búchanie po stole, vety typu, že terorista na Zámockej urobil dobre a je škoda, že sme tam neboli vtedy aj my. To už som nedal a povedal mu, že za tie slová, ešte bude niesť zodpovednosť. Na to sa zdvihol, že je čas mi dať po papuli, zastavila ho partnerka s tým, aby sme radšej išli do p… preč, lebo ešte nevieme, čoho je schopný…,“ dodáva Tomáš.

Po tom, čo sa rozliali poháre na stole, prišiel konečne manažér prevádzky.

Tomáš opísal, čo sa stalo a potetovaný chlapík dodal: „Buzeranti sa tu bozkávali.“ Tomáš nemal prečo zapierať, na čo jeho a priateľa manažér požiadal, aby zaplatili a odišli.

„Ten mix emócii, ktorý vtedy vo mne vládol ani neviem opísať. Pre istotu som sa ho ešte niekoľkokrát spýtal, či to myslí vážne, lebo my sme nič protizákonné ani zlé neurobili. Trval na tom, že máme odísť, ale už použil slovko vypadnúť,“ dodal Tomáš.

