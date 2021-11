Zdroj: Facebook.com/Polícia Slovenskej republiky Antirúškar na súde: Som z rodu SAMSON SLAVIEN a nepodlieham slovenskému právnemu poriadku! Nie, toto nie je prepis zo scénky scifi filmu. Bizarnými slovami predniesol svoju obhajobu jeden zo zadržaných agresívnych antirúškarov z piešťanského Lidlu. 17. november 2021 ELA Rôzne

17. november 2021 ELA Rôzne Antirúškar na súde: Som z rodu SAMSON SLAVIEN a nepodlieham slovenskému právnemu poriadku! Nie, toto nie je prepis zo scénky scifi filmu. Bizarnými slovami predniesol svoju obhajobu jeden zo zadržaných agresívnych antirúškarov z piešťanského Lidlu.

Polícia obvinila troch mužov z Nitrianskeho kraja vo veku od 32 do 40 rokov z prečinov útoku na verejného činiteľa a výtržníctva. Patrili k skupine osôb, ktoré si 4. novembra odmietali v priestoroch supermarketu nasadiť respirátory, nechceli opustiť priestor a blokovali ostatným nakupujúcim prístup k pokladnici.

Na mieste zasahovala polícia. Privolali ju zamestnanci a súkromná bezpečnostná služba, ktorí nedokázali situáciu s nimi vyriešiť. Pri zásahu musela polícia použiť aj donucovacie prostriedky.

Podľa prokurátorky ide o dobre organizovanú skupinu a tzv. antivaxérsky gang, ktorý používa nákupné košíky namiesto zbraní. Ich blokády v obchodoch a konanie je "cielené a úmyselné” a organizujú sa cez sociálne siete, uvádza sa v uznesení súdu.

Z iného rodu?

Bývalého vojaka, Mateja T. (36), ktorého vzal Okresný súd Piešťany do väzby, o štyri dni na základe rozhodnutia krajského súdu pustili na slobodu.

Ako informuje denník SME, exvojak sudcovi, ktorý rozhodoval o väzbe, okrem iného tvrdil, že nepodlieha právnemu poriadku.

Výtržník Matej tvrdí, že patrí do rodu samson slavien a tým pádom nepodlieha slovenskému právnemu poriadku.

„Týmto vám oznamujem, že ja XXXXX (Matej T.) z rodu samson slavien som v zmysle Deklarácie ‚Deklaration as a living person from Cestui Que Vie trust‘ – ktorú som 4. júla 2021 predložil Medzinárodnému trestnému súdu v Haagu – živá ľudská bytosť, ktorá nepodlieha nielen slovenskému právnemu poriadku, ale ani medzinárodnému obchodnému a trestnému právu,“ cituje vojaka SME.

Na takúto bizarnú formu obhajoby sudca nijako nereagoval, no konštatoval, že nie je vylúčené, že dotyčný môže naďalej pokračovať v trestnej činnosti a provokovať verejnosť svojím správaním.

„Je možné konštatovať, že obvinený sa zámerne a úmyselne zúčastňuje protiprávneho konania a existuje u neho dôvodná obava, že by v prípade prepustenia zo zadržania mohol v takejto trestnej činnosti pokračovať,“ napísal do odôvodnenia sudca okresného súdu.

Matej T. dokonca podáva na vyšetrovateľov, prokurátorov a samotných policajtov trestné oznámenie. Spoločne s ním sú momentálne na slobode aj ďalší trestne stíhaní výtržníci.

Bývalí vojaci

Paradoxné na celom prípade je, že aktérmi boli muži, ktorí kedysi profesionálne stáli na strane štátu a zákonov. Ide totiž o bývalých profesionálnych vojakov pracujúcich v rezorte obrany.

„Boli to vycvičení ľudia. Odišli z ozbrojených síl v rámci vnútorného očisťovania služby. Dnes chodia zámerne z jedného obchodu do druhého po Slovensku a provokujú,“ poznamenal Naď a doplnil, že to zrejme robia pre peniaze.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) sa postavil za zásah polície. Je dokonca presvedčený, že mohol byť ešte tvrdší. „Stále tá istá skupina výtržníkov, ktorí pre našu spoločnosť nerobia nič dobré. Naopak, porušujú zákony, provokujú, ničia, urážajú, vyhrážajú sa,“ napísal šéf rezortu obrany na sociálnej sieti.