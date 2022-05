Zdroj: unsplash.com , 4ka Apple má problém so 4kou: Nechce jej zapnúť 5G sieť a od operátora žiada NEMOŽNÉ! Jedným slovom diskriminácia! Tak sa dá pomenovať situácia, do ktorej sa dostal slovenský operátor 4ka. Môže za to americká spoločnosť Apple. 31. máj 2022 han Technológie

31. máj 2022 han Technológie Apple má problém so 4kou: Nechce jej zapnúť 5G sieť a od operátora žiada NEMOŽNÉ! Jedným slovom diskriminácia! Tak sa dá pomenovať situácia, do ktorej sa dostal slovenský operátor 4ka. Môže za to americká spoločnosť Apple.

Ako informuje portál živé.sk, spomínaná spoločnosť nechce operátorovi zapnúť 5G sieť. Dôvodom majú byť nízke predajné čísla, ktoré obľúbený operátor vykazuje.

4ka už využíva 5G sieť niečo cez rok, no niektorí jej zákazníci sa k nej nemôžu dostať. Na pripojenie smartfónu k sieti je totiž potrebné povolenie od výrobcu. No a tu nastáva problém. Práve americký výrobca nechce povolenie 4ke poskytnúť.

Kde je problém?

„Mobilný operátor 4ka, ktorý je stále pomerne malým hráčom na trhu na Slovensku, sa obrátil na Apple, aby zistil, čo má urobiť, aby fungovala jeho 5G sieť na iPhonoch. Pre porovnanie, 4ka mala na konci apríla 590-tisíc aktívnych zákazníkov, kým najväčší operátor, Orange, ich mal na konci marca bezmála 2,5 milióna,“ píše portál živé.sk.

Spoločnosť sa vyjadrila, že limitom je aj ľudská kapacita, ale neskôr sa prišlo na to, že Apple chce zvýšiť predaj svojich smartfónov na slovenskom trhu.

Zamestnanec Apple popísal, že chcú, aby 4ka predávala aspoň 15 až 20-tisíc iPhonov ročne! Iný predaj pod touto hranicou údajne nemá pre Američanov význam.

Čo na to 4ka?

Oslovili sme aj zástupcov slovenského operátora. „Prísľub Apple na sprístupnenie 5G funkcionality pre našich klientov podmienený objednávkou 20-tisíc smartfónov považujeme za jasný dôkaz o zneužívaní dominantného postavenia tohto výrobcu. Zneužívanie dominantného postavenia Apple je najviac viditeľné v porovnaní s reakciami ostatných renomovaných výrobcov smartfónov, ktorí potrebné úpravy súvisiace so spustením 5G funkcionality vo svojich zariadeniach pre našu sieť realizovali bezpodmienečne a rádovo v týždňoch a nie v rokoch, ako je aktuálny stav u Apple,“ prezradil PR manažér operátora Pavel Ďurík.

„Aktuálny stav sa natoľko vychyľuje od normálu, že považujeme za našu povinnosť túto anomáliu riešiť všetkými dostupnými prostriedkami,“ doplnil Ďurík.

Dokedy budú zákazníci 4ky čakať na sprístupnenie 5G siete, nie je jasné. No, môže to trvať aj 2 až 3 roky. Zdalo by sa, že náš operátor je v kúte, ale nemusí to byť celkom tak. Už to rieši aj Európska komisia, čiže sa môže stať, že Apple onedlho bude musieť od takýchto praktík ustúpiť.

FOTO: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk