18. august 2021 Správy Politika Augustový predvolebný PRIESKUM: Hlas stále vedie, kto by mal na parlament zabudnúť? Voľby do Národnej rady (NR) SR by v auguste vyhrala strana Hlas - sociálna demokracia so ziskom 19,5 percenta hlasov.

V prieskume volebných preferencií za stranou Hlas – sociálna demokracia nasleduje strana SaS (14,7 percenta) a Smer-SD (11,3 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý organizovala od 10. do 15. augusta na vzorke 1000 respondentov. Určite by išlo voliť a aj vie, koho 66,5 percenta opýtaných.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie OĽANO s 9,8 percenta, Progresívne Slovensko s 8,9 percenta a Sme rodina so ziskom 6,6 percenta hlasov. Hranicu päť percent by prekročilo aj KDH so 6,3 percenta.

Z kola von

Do Národnej rady SR by sa nedostala Republika (4,5 percenta) ani Kotlebovci – ĽSNS (3,9 percenta). Pred jej bránami by zostala aj SNS so ziskom 3,5 percenta, Aliancia (3,3 percenta) a strana Za ľudí s troma percentami. Dobrá voľba by podľa prieskumu získala 1,5 percenta a Spolu – občianska demokracia 1,2 percenta.

Po pol percente by sa ušlo stranám Maďarské fórum a Socialisti.sk. KSS by dosiahla 0,3 percenta a zhodne po 0,2 percenta by mali Život – Národná strana, Strana zelených a Starostovia a nezávislí kandidáti. Slovenské hnutie obrody by podľa prieskumu malo 0,1 percenta.

Rozloženie v parlamente

Hlas-SD by podľa týchto výsledkov získal 38 postov v parlamente, SaS 29 a Smer-SD 22 poslancov. OĽANO by malo 19 kresiel, Progresívne Slovensko 17 kresiel, Sme rodina by získalo 13 mandátov a KDH 12.

Zdroj: TASR