Zdroj: pixabay.com SVET O SLOVENSKU: Muž núkal postreleného psa za odvoz! Ohavný inzerát si všimli i Česi Nemal srdce doraziť psa, tak ho chcel darovať!? Inzerát Slováka Milana šokoval aj za hranicami Slovenska. 18. august 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

18. august 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Muž núkal postreleného psa za odvoz! Ohavný inzerát si všimli i Česi Nemal srdce doraziť psa, tak ho chcel darovať!? Inzerát Slováka Milana šokoval aj za hranicami Slovenska.

Nechutný vtip alebo mrazivá skutočnosť? Slovák Milan D. zdvihol nedávno tlak mnohým užívateľom internetu a neostalo len pri tom! Jeho inzerát na Facebooku vo verejnej skupine Darujem za odvoz v Bratislave už stihol pobúriť aj české médium. Čo sa stalo?

„Inzerát pána Milana zo Slovenska vyvolal na sociálnych sieťach búrlivú diskusiu. Vo štvrtok večer (12. augusta – pozn. red.) totiž zverejnil príspevok, v ktorom ponúkal zadarmo – len za odvoz – svojho zraneného psa, ktorému z dôvodu nedostatku financií nemohol zaplatiť operáciu. Niektorí komentujúci sa mužovi vyhrážali, že na neho podajú trestné oznámenia,“ vysvetľuje svojim čitateľom CNN Prima NEWS.

Ako vec

„Venujem psa za odvoz, je v zlom stave. Synovia do neho strieľali vzduchovkou, sa mu to zapálilo, a ja pre vážnu finančnú situáciu mu nemám z čoho zaplatiť operáciu. Možno ho niekto zachráni, neviem, ako je na tom, nemám srdce ho doraziť,“ stojí v inzeráte.

Pán Milan nezabudol podotknúť, že deti čakal trest. Dohovor to asi nebol. „Synov som potrestal. Dnes majú zákaz hrať počítačové hry,“ pričom pod textom uverejnil fotku ležiaceho psa na podlahe.

Inzerát vzbudil vášnivé reakcie ľudí a stal sa doslova virálnym. „Ľudia mu písali, že pokiaľ ide len o vtip, tak je veľmi nepodarený. V opačnom prípade sa mu vyhrážali trestným oznámením. Podľa niektorých sa totiž verejne priznal k trestnému činu týrania zvierat,“ opísali „susedia“ náladu Slovákov.

Vyhrážal sa

Inzerát odvtedy zadávateľ zmazal a napísal nový. „Neželám si, aby ktokoľvek na Facebooku používal moje fotky bez môjho predchádzajúceho súhlasu. Pokiaľ neposlúchne, budem to musieť riešiť súdnou cestou.“

CNN Prima NEWS zmapovala aj diskutujúcich. „Si normálny? Všetko, čo je v on-line prostredí, je verejné. Ty verejne napíšeš, že tvoje deti strieľajú do psa a ešte sa vyhrážaš podaním trestného oznámenia.“

Ďalší ho potom vyzvali, aby sa za svoj príspevok ospravedlnil a doložil potvrdenia od veterinára, že je jeho pes v poriadku, pretože „obsah inzerátu sa dá klasifikovať ako trestný čin týrania zvierat, za ktorý hrozí až 2 roky väzenia.“

Len na papieri?

Český portál si posvietil aj na majiteľovu reakciu, podľa ktorej nie sú tresty v skutočnosti tak vysoké. „Takéto sadzby sú len na papieri, v realite sú veľmi nízke, a pokiaľ ide o mladistvých, podľa mňa by to bolo len slovné napomenutie,“ takto to vidí majiteľ psa.

Po tom, ako ho ľudia začali kritizovať, uviedol, že sa zle vyjadril, a že do neho nestrieľali jeho synovia, ale tí ho len venčili a postrelil ho niekto iný. V súčasnosti je už jeho profil vymazaný. Informuje o tom portál topky.sk, ktorý na inzerát upozornil a viac nečakal a obrátil sa na bratislavskú políciu.

Nevhodný inzerát

Na základe ich podnetu oznámenie zaevidovali ako podozrenie z prečinu týrania zvierat. Na inzerát reagovala aj riaditeľka útulku Slobody zvierat Pavla Dugovičová.

„Myslíme si však podľa fotografie, na ktorej nie je vidno žiadne zranenie psa, že ide o absolútne nevhodný inzerát,“ upozornila pre slovenský portál. Inzerát sa opäť objavil na internete, kde ho uverejnil člen tamojšej skupiny s cieľom zistiť nové podrobnosti o prípade.

Na Slovensku má týranie zvierat akési dlhé korene. Mnohých len nedávno šokovala brutalita neznámeho páchateľa, ktorý sa na Hornom Zemplíne mimoriadne krutým spôsobom zbavil piatich mačiatok. „Dal ich do vreca, ktoré zaťažil kameňom a vhodil do potoka za dedinou,“ informoval o tom spravodajský portál noviny.sk na svojom webe.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Dobry den, vcera tu bol prispevok s ponukou na darovanie dostrielaneho psa. Uz sa mi neda zobrazit, asi ma jeho autor... Posted by Lucia Bělská on Friday, August 13, 2021

Zdroj: Dnes24.sk