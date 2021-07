Zdroj: TASR/Martin Baumann Ako by dopadli voľby: OĽANO dobieha nováčik, veľký skok KDH! Kto sa nedostal do parlamentu? Na čele je všetko po starom! Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v júli, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 20,8 percenta hlasov. 13. júl 2021 han Politika

13. júl 2021 han Politika Ako by dopadli voľby: OĽANO dobieha nováčik, veľký skok KDH! Kto sa nedostal do parlamentu? Na čele je všetko po starom! Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v júli, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 20,8 percenta hlasov.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Na druhom mieste by skončila strana SaS s podporou 13,8 percenta. Tretia by bola strana Smer-SD s 10,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO na vzorke tisíc respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie OĽANO s 8,8 percenta, Progresívne Slovensko s 8,4 percenta a Sme rodina so ziskom 7,8 percenta hlasov. Hranicu päť percent by prekročilo aj KDH so 6,2 percenta.

Zostali by mimo

Do Národnej rady SR by sa nedostala Aliancia (4,3 percenta), Republika (3,8 percenta) ani ĽSNS (3,5 percenta). Pred jej bránami by zostala aj SNS so ziskom 3,4 percenta a strana Za ľudí s 3,1 percenta. Dobrá voľba a Spolu by podľa prieskumu získali zhodne po 1,9 percenta.

Hlas-SD by podľa týchto výsledkov získal 41 postov v parlamente, SaS 27 a Smer-SD 21 poslancov. OĽANO a Progresívne Slovensko by mali po 17 kresiel, Sme rodina by získalo 15 mandátov a KDH 12.

Prieskum sa konal od 6. do 12. júla formou telefonického dopytovania. Prieskum nemal objednávateľa, realizoval sa na náklady agentúry AKO v rámci multitematického zberu dát.

FOTO: ilustračné

Zdroj: TASR