14. január 2022 Tenis Austrálčanom došla trpezlivosť: Zakročil minister a POSLAL Djokoviča domov! Austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke zrušil srbskému tenistovi Novakovi Djokovičovi vízum. Líder svetového rebríčka tak zrejme nebude môcť štartovať na grandslamovom turnaji Australian Open.

Podľa denníka The Age sa však môže ešte odvolať na súde.

Djokovič by mal po tomto verdikte opustiť krajinu. Hawke zdôvodnil zrušenie vstupných víz „zdravotnými dôvodmi, pre zachovanie poriadku a na základe toho, že je to verejnom záujme“. Srb čelí vyhosteniu z krajiny iba tri dni pred štartom Australian Open, kde by mal obhajovať titul.

„Vláda premiéra Scott Morrisona je pevne odhodlaná chrániť austrálske hranice, obzvlášť v súvislosti s pandémiou COVID-19,“ vyhlásil Hawke. Podľa AFP zrušenie víz znamená, že Djokovič nebude môcť tri roky vstúpiť na austrálske územie.

Prieťahy Novaka

Štart Djokoviča na prvom grandslamovom turnaji sezóny bol dlho otázny. Austrália má prísne protipandemické opatrenia a tenista nie je proti koronavírusu zaočkovaný. Na Australian Open chcel štartovať na základe výnimky po údajnom prekonaní COVID-19 v decembri.

Pre neplatné víza ho však zatkli už pri prílete do krajiny vo štvrtok 6. januára a následné dni strávil v hoteli pre imigrantov. V pondelok uspel s odvolaním na súde a začal trénovať. Minister Hawke však v piatok využil svoju právomoc a vízum mu opätovne zrušil.

Zdroj: TASR